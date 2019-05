El preu de la bombona de butà baixarà un altre 5%

El preu mitjà de la bombona de butà baixarà un 4,98% a partir de dimarts que, fins als 13,17 euros, enfront dels 13,86 euros que costa actualment.









Aquest descens, el tercer consecutiu, es deu, principalment, a les aplicacions del superàvit pendent del bimestre anteriors (7,23 cèntims d'euro per quilo), que compensa la pujada experimentada pel cost de les matèries primeres (2,9%) i nolis (22,9%), i del límit de variació màxima del 5% entre dues actualitzacions que impedeix que baixi encara més el preu de la bombona aquest bimestre.





Per tant, es genera també un superàvit de 0,7 cèntims d'euro per quilogram pendent d'aplicar en els successius trimestres, han indicat fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica.





Després d'aquesta revisió, el preu màxim de la bombona de 12,5 quilograms, un cop inclosos impostos, registrarà un descens de 69 cèntims respecte al seu preu actual.





Aquest és el tercer descens consecutiu que registra el preu de la bombona de butà en el que va de 2019, acumulant així ja una baixada del 14% des del novembre, quan es va produir la seva última pujada.





En l'última revisió de març es va abaratir un 4,87%, mentre que al gener va caure un 4,96%, mes en què posava fi a una sèrie de tres pujades consecutives, després del repunt del 4,93% que va registrar en novembre i del 4,95% i del 4,9% en les revisions de setembre i juliol, respectivament.





El nou preu de la bombona de butà estarà vigent durant dos mesos, fins al tercer dimarts del proper mes de juliol, quan es revisarà de nou.





El preu regulat afecta les bombones de butà que més normalment utilitzen les llars, envasos amb càrrega igual o superior a 8 quilograms i inferior a 20 quilos.





EL GLP CANALITZAT PUJARÀ UN 2,1%





Per la seva banda, els preus de venda del GLP canalitzat suposaran per a un consumidor tipus (500 kg) un encariment en la factura després d'impostos d'un 2,1% respecte el mes anterior.





Fonts del Ministeri han assenyalat que aquesta pujada es deu a un increment en les matèries primeres, amb un repunt del propà (+4,2%), compensat parcialment amb la caiguda del butà (-2,7%).





A més, també es veu afectat per la pujada dels nolis (+32,9%) i la depreciació de l'euro respecte al dòlar (0,6%).