Enrique Cerezo està "decebut" amb Griezmann

El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que estava sobretot "decebut" amb el davanter francès Antoine Griezmann, que aquest dimarts va anunciar que deixava un club al que "tenia un gran futur", i va deixar clar que desconeixia qual anava a ser el seu següent destí.





"Més que enfadat estic decebut. Crec que Antoine tenia un gran futur a l'Atlètic, amb grans títols i grans campionats. Una cosa és estar decebut i una altra és estar emprenyat. Jo estic decebut. Griezmann estarà bé o mal aconsellat, serà un tema d'ell", va afirmar Cerezo al programa 'Central FOX' de Fox Sports Argentina.





Per al dirigent, "el problema és que cada persona pensa diferent". "Respectem la seva decisió jo i tots els atlètics i li desitgem tota la sort del món. Uns se'n van i altres vindran", ha subratllat. "No tinc la més lleugera idea d'on jugarà, pregunteu-li a ell, anirà on vulgui anar", ha afegit.





"Aquesta ha estat una sorpresa i una decepció. Si jo hagués estat el seu conseller li hagués dit que continués aquí, però la vida és lliure i cadascú fa el que considera oportú", ha prosseguit el mandatari blanc-, que va assegurar que ara no estaven " per pensar "en un relleu al '7', preguntat per la possibilitat de fitxar Icardi. "Jo no he parlat amb Simeone, però el que digui estarà en primer terme", ha remarcat.





Finalment, Cerezo també s'ha referit a la possibilitat que el 'Cholo' pugui ser un dia seleccionador argentí. "Com tot argentí, ell espera algun dia ser a la selecció. El dia que estigui, jo seré a l'estadi celebrant amb els argentins", ha sentenciat.