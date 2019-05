Urtasun demana una legislatura a la UE que defensi els "drets de les dones"

El candidat dels comuns a les eleccions europees i número tres de Unides Podem Canviar Europa, Ernest Urtasun, ha apostat per promoure polítiques feministes i d'igualtat des d'Europa, i per que "la propera legislatura sigui la dels drets de les dones" i la igualtat a la UE.









Ha criticat que les polítiques d'aquest àmbit han patit un abandonament institucional absolut a la UE, i ha apostat perquè el que s'ha demanat als carrers i l'impuls feminista "es tradueixi en polítiques públiques concretes en el proper mandat", ha dit en un debat sobre feminisme.





"Necessitem una estratègia que afecti totes les polítiques de la UE", ha remarcat costat l'activista de l'Associació de Drets sexuals i Reproductius Almudena Rodríguez; la de Feminist Europe Neus Pociello; la membre de la candidatura dels comuns Marta Junqué, i la secretària de feminismes i LGTBI de CatComú, Nati Veraguas.





CRÍTIQUES A ARTADI





Urtasun ha afirmat que Elsa Artadi (JxCat) ha dit que el seu feminisme és contrari al dels comuns, cosa que creu que té a veure amb que l'Ajuntament hagi incrementat places per a víctimes de violència masclista i que en paral·lel la Generalitat hagi retallat partides en igualtat, segons ell: "Aquesta és la diferència que tenim en feminisme amb els hereus de CDC".





"No acceptarem més que el feminisme i les polítiques d'igualtat passin a un segon pla", ha advertit, i ha criticat que la UE no promogui polítiques d'igualtat i que no hi hagi paritat en la Comissió Europea, en la qual volen crear una vicepresidència específica dedicada als drets de les dones i a la igualtat.





'EM TOO' AL PARLAMENT EUROPEU





Ha ressaltat que el moviment internacional del 'Me too' també va quallar al Parlament Europeu i que va portar al fet que dones s'organitzessin contra casos d'assetjament, davant els quals es volen millorar els mecanismes de seguiment i control i també els de denúncia --ha criticat que el primer pas que es dóna ara és davant d'un comitè de parlamentaris--.





Urtasun ha apostat per establir formació obligatòria en aquest àmbit als europarlamentaris, i ha avançat que demanaran una directiva contra la violència de gènere a la UE i desbloquejar altres directives com la de antidiscriminació i la que regula les quotes en els consells executius de les empreses .