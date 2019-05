Borrell alerta del perill del discurs "racista" per a la UE

El candidat del PSOE al Parlament Europeu, Josep Borrell, ha alertat aquest dijous del perill que suposa per a la UE el discurs "racista" dels partits populistes.









"Si els populistes guanyen un terç dels vots del Parlament Europeu es van a carregar l'invent", ha afirmat Borrell en un acte de campanya al seu poble, la Pobla de Segur (Lleida).





En la seva intervenció, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions ha advertit: "El discurs de tornar a aixecar murs i que els immigrants són un perill o que els musulmans estan a la volta de la cantonada, un missatge racista , molta gent el compra perquè els fa por, i la por és un mal conseller".





El ministre ha participat a la Pobla de Segur en un acte de l'alcaldable del PSC, Carles Boix, al qual ha assistit també el candidat del PSC al Parlament Europeu Javi López.





Borrell ha explicat que en cada convocatòria d'eleccions visita el seu poble i que en aquesta ocasió no volia deixar de fer-ho perquè ningú pensés que no s'atrevia, en al·lusió a l'acord de l'Ajuntament de convocar el referèndum per decidir si el passeig que porta el seu nom el conserva o es canvia.





"Si volen canviar el nom que el canviïn, no passa res, l'important és no discutir, que es faci el que s'hagi de fer. Hi ha coses més importants al món", ha recalcat.