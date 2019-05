El Govern de la Generalitat s'ha topat amb dissensions internes a l'hora d'afrontar el decret llei sobre el preu del lloguer, que va ser retirat a l'abril per la falta de suports parlamentaris.





Mentre que la consellera de Justícia, Ester Capella, va anunciar durant el matí del passat dijous que el Govern ja tenia a punt el decret llei per limitar el preu del lloguer en determinades zones urbanes, la Conselleria de Territori dirigida per Damià Calvet va reconèixer aquesta mateixa tarda que l'acord encara "no estava tancat".









Així ho han indicat fonts del departament dirigit per Damià Calvet, que han sostingut que no és segur que el decret es porti al Consell Executiu de dimarts que perquè sigui aprovat.





Si això passés seria la segona vegada que aquest decret es retira i, en aquesta ocasió, el motiu de la retirada estaria en l'enfrontament entre les conselleries d'ERC i JxCat sobre la millor manera d'implementar un control sobre els preus dels lloguers.





Mentre que Justícia (ERC) prefereix emular la llei alemanya que dóna capacitat als municipis per estabecer taules de preus, Territori (JxCat) és més partidària d'oferir incentius fiscals per ajudar a pal·liar la pobresa habitacional.





UNA "MESURA URGENT"





En qualsevol cas, la consellera ha defensat que amb aquesta mesura es recull la voluntat del Parlament, que va instar la setmana passada a l'executiu català a prendre "mesures urgents" per limitar l'increment de preu del lloguer en zones de forta demanda acreditada.





"Reivindico les competències pròpies de Catalunya, tenim competències, les volem exercir. Això és l'autogovern, exercir les competències pròpies de Catalunya. A les competències no es renuncia", ha sostingut Capella.





El decret llei de la consellera preveu determinar zones d'alta demanda en les quals els contractes haurien de fixar-se en virtut d'un índex de referència de preus del lloguer.





Preguntada per la determinació de les zones d'alta demanda, la consellera ha apuntat que passarà per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i dependrà de la petició de cadascun dels ens locals, i que es podrà delegar a municipis que tinguin competències perquè puguin determinar ells mateixos les zones i el preu.





"Es declaren zones tenses, per tant, no és il·limitada la limitació, té un efecte temporal", ha detallat, i ha afegit que la realitat territorial en el cas de Barcelona té a veure amb més competències que altres ajuntaments.