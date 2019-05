Mor als 102 anys l'arquitecte Ieoh Ming Pei, creador de la piràmide del Louvre

L'arquitecte nord-americà d'origen xinès Ieoh Ming Pei, un dels més importants del segle XX i al qual se li deu la piràmide del Louvre, ha mort als 102 anys, segons ha confirmat el seu fill, el també arquitecte Li Chung Pei, al diari 'The New York Times'.









Considerat un dels més reconeguts arquitectes del segle XX, IM Pei ha dissenyat edificis i gratacels a tot el món, destacant el Banc de la Xina a Hong Kong i la piràmide del Louvre a París.





Guanyador del Premi Pritzker, el guardó més prestigiós de l'arquitectura, també és l'encarregat d'obres com el Museu Miho de Kyoto o la Nacional Gallery of Art a Washington.





Fill d'un prominent banquer, va néixer a Guangzhou (Xina) el 1917 tot i que posteriorment es va nacionalitzar nord-americà. Als 18 anys es va mudar a Nova York per estudiar arquitectura, que va cursar en el prestigiós Institut de Tecnologia de Massachusetts i a la Universitat de Harvard.





El 1955 va establir a Nova York el seu primer estudi d'arquitectes. Encara que compta amb obres en tot el planeta, molts dels seus millors edificis es troben als Estats Units, entre ells el Four Seasons Hotel de Nova York o la Biblioteca John F. Kennedy de Boston.





En els anys 80 va gaudir d'una intensa i reeixida activitat caracteritzada per una arriscada successió d'arquitectures singulars d'alts costos.





Entre altres de les seves moltes obres, també va dissenyar l'Edifici Est de la National Gallery of Art a Washington, el Saló de la Fama del Rock and Roll a Cleveland o el Centre de Ciència de Macau a la Xina.





Al llarg de tota la seva carrera ha estat reconegut amb guardons com la Medalla d'Or de l'AIA de l'Institut Americà d'Arquitectes, la Royal Gold Medal del Royal Institute of British Architects o la Medalla Presidencial de la Llibertat, considerada com la concessió civil més alta als Estats Units.