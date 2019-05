LetterOne es fa amb el 70% de Dia

LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhail Fridman, s'ha fet amb el 69,76% en l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) de la cadena de supermercats Dia, segons ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en un comunicat.









En concret, l'òrgan presidit per Sebastián Albella ha indicat que l'oferta ha estat acceptada per un total de 253.701.782 accions, que representen un 57,41% dels títols als quals es va dirigir l'oferta i el 40,76% del capital social de l'entitat.





Aquest percentatge, sumat a les accions de les quals LetterOne ja és titular, comptava amb el 29% del capital social de la cadena de supermercats, implica que la societat de l'inversor rus passaria a controlar el 69,76% del capital social de Dia.





La societat controlada per Fridman recorda als membres del mercat que només s'han de computar com acceptacions vàlides a la seva OPA aquelles declaracions d'acceptació rebudes dins el termini i que, per tant, en cas de tramitar declaracions d'acceptació rebudes fora d'aquest, "ho faran incomplint la normativa aplicable sota la seva responsabilitat ".





LetterOne ha informat que ha arribat a un principi d'acord amb 16 dels 17 prestadors sindicats, que representen el 77,5% del finançament sindicat, per garantir una estructura de capital viable a llarg termini en Dia.





En concret, LetterOne s'ha compromès a subscriure la seva part proporcional ia assegurar (o obtenir l'assegurament d'un banc) un augment de capital de 500 milions d'euros.





Tot i això, precisa que aquest augment de capital només es pot dur a terme després d'arribar a un acord amb tots els prestadors sindicats de la societat.