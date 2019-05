El MIT i La Caixa seleccionen 12 projectes de recerca

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) i la Fundació Bancària La Caixa han seleccionat 12 nous projectes d'investigació disruptius en la segona convocatòria del programa MIT Spain La Caixa Foundation Seed Fund, entre els quals figura un que explorarà la possibilitat que l'apèndix sigui un bon model experimental per estudiar el procés d'inflamació i un altre sobre l'ús del grafè per a la curació de ferides en la còrnia.









El programa busca la interrelació entre grups de recerca espanyols i els de la prestigiosa institució nord-americana, "generar intercanvis i aconseguir major impacte científic", ha explicat aquest divendres en roda de premsa el director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària La Caixa, Àngel Font.





En aquesta segona convocatòria, el programa ha rebut 23 projectes de 21 centres estatals, dels quals s'han seleccionat 12, procedents d'Andalusia (3), Castella i Lleó (1), Catalunya (4), Madrid (3) i Extremadura ( 1): set d'ells pertanyen al camp de la salut i cinc al de l'energia.