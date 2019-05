El Govern central preveu investir Sánchez a principis de juliol

El Govern central calcula que la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern podrà realitzar-se a principis del mes de juliol i ha demanat als partits constitucionalistes PP i Cs que s'abstinguin per facilitar que això sigui així al·legant que "podria ser un servei a Espanya".









Així ho ha afirmat la portaveu de l'Executiu i ministra d'Educació, Isabel Celaá, al terme de la reunió del Consell de Ministres d'avui.





Ha afegit que en les negociacions amb Podem i ERC de cara a assolir els suports per investir el candidat socialista "hi ha camí per caminar" però ha recalcat que està "tot per transitar".









"Les forces constitucionalistes recorden constantment a la ciutadania que no s'ha de comptar amb les forces independentistes i poden evitar-abstenint-se en la investidura com va fer el PSOE en el seu moment per aportar estabilitat al país", ha al·legat Celaá per tot seguit advertir PP i Cs , encara que sense citar-los expressament, que aquesta qüestió "està en la seva mà".