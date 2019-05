Bou (PP) demana comissar els productes del top manta

El candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha advocat aquest divendres per comissar els productes que venen els manters, així com esbrinar quin és el seu origen i controlar-: "Que la Generalitat de Catalunya i l'Estat es fessin càrrec i es responsabilitzaran de les seves actuacions, perquè el municipi i l'alcalde pot fer el que se li permet, i no més".









En un passeig aquest divendres sota la pluja, ha afirmat que la meteorologia ha demostrat com hauria de ser Barcelona, sense top manta, el que ha qualificat com "les galeries Colau".





I com a mesura que sí que creu que toca al cap del Govern municipal, "no crear un efecte crida", davant l'augment fins a 2.000 manters, ha dit, i ha advocat per una solució humana i donar-los una sortida, sent contrari a l'expulsió .





"Barcelona és un gran aparador net, capaç, bonic, tenim grans botigues, i la imatge dels manters degrada Barcelona" i ha assegurat que han hagut botigues que han hagut de tancar perquè els han perjudicat amb la venda de bossa, mocadors i ulleres falsificats.





En ser preguntat per quina opinió té sobre els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), i si seria partidari de tancar el de la Zona Franca de Barcelona com va demanar el Parlament, ha dit que no ha estat al CIE i vol veure-ho: "Si veritablement compleix una funció social, no es tanca, perquè pot ser que els perjudicaríem".