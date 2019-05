Les morts relacionades amb els opioides han augmentat al voltant d'un 20 per cent des de 2011 en els 25 països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) on es tenen dades, segons un informe publicat aquest dijous per l'organisme internacional amb seu a París (França).









Entre els països per sobre de la mitjana, Estats Units, Canadà, Suècia, Noruega, Irlanda i Anglaterra i Gal·les han experimentat tendències a l'alça. D'acord amb les seves dades, però, a Europa es van produir 1.516 morts per opioides en 2016, davant de les 1.906 de 2012. Els homes representen la major part de les morts, amb tres de cada quatre morts en els últims cinc anys.





Diversos països de l'OCDE han patit epidèmies associades amb l'ús d'opioides. Per exemple, França, Portugal i Suïssa van tenir una important epidèmia d'heroïna en els 80 i 90, i els Estats Units ja va començar a experimentar epidèmies d'opiacis a la fi del segle XIX, després de la Segona Guerra Mundial i en els 60.





Fins al moment, l'epidèmia d'addicció als opiacis s'ha enfocat majorment a Estats Units, on segons l'OCDE gairebé 400.000 persones van morir per sobredosi entre el 1999 i el 2017, una situació que a més ha generat un descens en l'expectativa de vida del país nord-americà per primera vegada en més de 60 anys.





No obstant això, l'organisme adverteix que "la situació actual és difícil perquè es tracta tant d'opioides receptats com d'opioides il·lícits al mateix temps". "El predomini d'un o altre varia entre els països de l'OCDE, però l'amenaça ara també prové de la difusió global de la informació i els intercanvis comercials", expliquen.





Quant als opiacis analgèsics de venda amb recepta mèdica, l'OCDE apunta en el seu informe que existeix a nivell mundial una "falta d'accés" a l'alleujament del dolor i a les cures pal·liatives, inclosa una "sorprenent falta d'accés" als opiacis en els països de baixos ingressos. Als països de l'OCDE, però, consideren que la realitat és "molt diferent".





ELS ANALGÈSICS OPIOIDES AUGMENTEN UN 58,6%





La disponibilitat mitjana, definida com les quantitats que les autoritats nacionals de cada país calculen anualment (incloent-hi la notificació dels medicaments destruïts, les pèrdues durant la fabricació, etc.), ha crescut de manera constant en els darrers 15 anys, segons les seves dades . Els augments més pronunciats es van produir a la dècada dels 2000, quan entre 2002-2004 i 2005-2007 la disponibilitat d'analgèsics opioides augmentar de mitjana un 58,6 per cent. Entre 2011-13 i 2014-16, la taxa de creixement va baixar al 5,4 per cent de mitjana.





En el trienni 2014-16, entre els països per sobre de la mitjana de l'OCDE pel que fa a la disponibilitat d'opiacis analgèsics, només Estats Units (-12,9%), Bèlgica (-7,3%), Dinamarca (-18,2%) i Austràlia (-10,9%) han reduït el seu consum.





Els països que van experimentar un augment de més del 50 per cent entre 2011-13 i 2014-16 són Israel (125%), Regne Unit (67,8%), Eslovàquia (64,9%), Grècia (53,9% ), Portugal (56,3%) i Colòmbia (76,6%), però aquests últims quatre països segueixen estant per sota de la mitjana de l'OCDE. Espanya també ha experimentat un creixement del 18,78 per cent en aquest aspecte.





Malgrat que aquestes dades no reflecteixen directament el consum d'analgèsics opioides en els països, sinó la disponibilitat general per a diferents fins, principalment metges, adverteix que "el consum d'opioides per excessives prescripcions és una de les causes més importants en aquesta crisi", que no circumscriuen únicament als Estats Units, sinó també a Canadà i altres països d'Europa, tot i que no Espanya.





"La sobreprescripció d'opiacis es considera una de les causes més importants de la crisi. La influència dels fabricants farmacèutics en el tractament del dolor s'ha considerat significativa, en dur a terme campanyes de màrqueting dirigides principalment a metges i pacients, minimitzant l'efecte problemàtic dels opiacis", afegeix l'OCDE en el seu document.