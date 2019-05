Robotització bancària

La notícia ha sacsejat als mitjans per la magnitud de les seves xifres: el Banc de Santander, el primer banc privat d'Espanya i un dels principals a Europa, ha proposat als sindicats un ERO (expedient de regulació d'ocupació) amb acomiadaments de 3.713 dels seus treballadors. Això comportaria el tancament d'una de cada quatre de les seves oficines a Espanya. Alhora, Caixabank contínua amb el creixement del seu sistema de banca remota (InTouch) el qual utilitza massivament eines "big data".









Al marge de raons circumstancials, com ha estat la recent adquisició del Banc Popular, operació que ja va implicar l'acomiadament de 1.100 empleats de l'antic banc ara integrat al Santander, el motiu central i indefugible de la proposta de reducció laboral és el de la digitalització. Els autors d'aquest article fem servir el terme de robotització per significar els recents processos tecnològics de la industrialització 4.0. Aquesta comporta una revolució productiva impulsada per la generalització d'internet i l'automatització, les quals intensifiquen les progressives aplicacions de la intel·ligència artificial (IA) i la ulterior maximització productiva. Eventualment, els processos en marxa ja estan fent supèrflua la necessitat de bona part del treball assalariat, fonamentalment pel que fa a tasques laborals rutinàries que són substituïbles per robots. L'episodi de la proposta del Santander no fa sinó posar a prova un futur a la volta de la cantonada.





Han passat més de deu anys des que es va desencadenar la gran recessió de 2008 i, des de llavors les sucursals bancàries a Espanya s'han reduït en un 43% En l'actualitat les oficines dels bancs són unes 26.000, però el seu nombre decreix inexorablement. Mentre augmenta una certa perplexitat de de ciutadans i agents socials davant aquesta disminució, caldria preguntar-se, però, per què romanen encara tantes sucursals obertes. I és que, des d'un criteri estrictament d'eficiència productiva, les activitats desenvolupades en les tradicionals sucursals resulten, si més no, anacròniques.





Als EE.UU., el ritme de tancament de sucursals bancàries és d'aproximadament 3.000 a l'any (ritme de tancament de sucursals bancàries a EE.UU.). A Espanya el ritme de tancament és menor, uns 2.000 a l'any, però el nostre país té set vegades menys població que EE.UU. El país nord-americà tenia en 2018 aproximadament 75.000 sucursals bancàries (nombre de sucursals bancàries a EE.UU.); és a dir un factor 3 menys que Espanya per a una població set vegades més gran i una superfície gairebé 20 vegades més gran que l'espanyola.





Certament, el fenomen de l'acceleració en el tancament de sucursals bancàries coincideix amb els efectes causats per la Gran Recessió. Però és sens dubte el procés de robotització massiva el responsable que, després de la recuperació econòmica als nivells macroeconòmics anteriors a 2008, s'hagi afavorit la progressiva desaparició de les ocupacions rutinaris que ara es realitzen 'còmodament' --a costa del temps del usuari, és clar-- en els nostres mòbils o ordinadors. Feu-vos notar que el sistema d'operacions bancàries i del maneig monetari és dels més adequats per a una robotització total de tràmits i activitats. Així es fa possible amb el desenvolupament de noves eines en algoritmes predictius basat en l'anomenat machine learning (aprenentatge automàtic), juntament amb la creixent capacitat de càlcul dels ordinadors, l'emmagatzematge de dades i l'arribada de la xarxa 5G (amb velocitats de transmissió de dades d'un factor 20 vegades més ràpid que les actuals 4G en els nostres smartphones mòbils intel·ligents). Consideri que en proporcionar el 5G velocitats de fibra òptica en els nostres mòbils, i virtualment en qualsevol lloc del món, això farà que tota la infraestructura física d'aquesta fibra òptica sigui irrellevant i que internet es faci ubic en qualsevol lloc del nostre planeta.





Ja hi ha bancs virtuals amb una presència mínima de seus físiques per a l'atenció del públic. Per exemple, als EE.UU. el banc financer i e*trade (us.etrade.com) compta amb tot just 30 sucursals "boutique", on els clients poden prendre un cafè o un aperitiu mentre interaccionen amb algun expert respecte a alguna transacció o gestió bancària. És cert, però, que els 50 majors bancs mundials mantenen una presència física encara important, amb l'excepció d'ING, entitat pionera a afavorir les transaccions bancàries telemàtiques.





Un cas il·lustratiu telemàtic és el del fons de pensions i banc d'inversió TIAA (tiaa), que és el fons de pensions de professors als EE.UU. i que té un funcionament virtual, si bé operadors telefònics estan disponibles per atendre les cada vegada més infreqüents consultes, ja que el conjunt de les operacions possibles a realitzar es poden dur a terme a la seva pàgina web.





Pel que fa a desemborsaments quotidians, actualment moltes persones ja realitzen tots els pagaments amb els seus telèfons mòbils o mitjançant els seus rellotges intel·ligents. Els països escandinaus ja són virtualment 'sense efectiu' (cashless). Consideri que en aquests països nòrdics, menys del 10% de les transaccions monetàries es realitzen amb diners físic. El metro de Londres és un altre exemple on no cal cap altre mitjà de pagament que no sigui el propi telèfon mòbil.





Donada la voràgine tecnològica de les aplicacions de pagament i transaccions dineràries, no és difícil preveure que la fisonomia de la banca, tal com la coneixem, desapareixerà en la pròxima dècada i serà un dels primers sectors de la nostra societat totalment robotitzat. És aquest un escenari anticipatori de com la robotització afectarà la nostra societat i als nostres llocs de treball.





Tenim davant nostre un experiment social en desenvolupament del que significarà la robotització de les activitats econòmiques per a la nostra societat. Si el sector bancari fos un exemple a seguir, llavors anem a veure una robotització gairebé absoluta de totes les tasques rutinàries. Hi haurà poques possibilitats laborals per a mà d'obra no altament especialitzada. El nombre de treballadors associat a aquest sector, reduït a científics de la computació altament especialitzats, així com els analistes econòmics de molt alt nivell i els amos bancaris continuaran amb el seu objectiu de maximitzar els beneficis. Potser com a nota final convé recordar que els robots no es posen malalts i que, malgrat l'enorme desemborsament econòmic inicial que suposa robotitzar activitats productives, el retorn a mig termini és enorme. Caldrà estar atents a veure què passa amb els gegants tecnològics (Google té llicència bancària a Irlanda per operar com a banc a Europa) quan entrin plenament en aquest sector.





Altres sectors laborals, especialment pel que fa a funcions i ocupacions rutinàries seguiran el mateix camí. Alguns agents socials reticents a acceptar aquests canvis, i nostàlgics d'un tipus de relacions industrials previsibles i pautades desenvolupades després de la Segona Guerra Mundial, es resistiran a abandonar el passat. Potser seria bo que abracessin la causa de l'ingrés mínim universal per a aquells ciutadans que engrandiran irremeiablement les files dels aturats estructurals. A més de per raons d'equitat social, els criteris d'eficiència productiva haurien d'atendre les necessitats dels nous serfs de la gleva en un món creixentment robotitzat.





*Aquest article ha estat escrit conjuntament entre Raúl Jiménez, professor ICREA a la Universitat de Barcelona, i Luis Moreno, professor del CSIC. Tots dos són autors del llibre "Democracias robotizadas".