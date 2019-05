La Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat ha fitxat l'exconsellera i exvicepresidenta del Govern Joana Ortega com a assessora.









Segons ha publicat el Dogc, Ortega assessorarà la titular del departament, Àngels Chacón, a "projectes transversals" en matèria de foment de l'economia productiva.





També s'encarregarà de preparar la documentació que la Conselleria tramita al Consell Tècnic sobre aquest tipus de projectes i elaborarà informes sobre els resultats de la seva aplicació.





Fonts de la Conselleria han explicat que Ortega s'ha incorporat aquest divendres al nou càrrec i que han apreciat l'exvicepresidenta seva experiència en l'administració pública i la seva visió municipalista.





En aquest nou lloc, Ortega cobrarà la retribució corresponent a la categoria de funcionari del grup A i nivell 30.2 --uns 70.134,40 euros anuals-- i un complement específic de 41.302,92 euros anuals.





Ortega, vicepresidenta del Govern liderat per Artur Mas, va ser condemnada a nou mesos d'inhabilitació especial per a l'exercici de càrrecs públics electius i per a l'exercici de funcions de govern per impulsar la consulta del 9N, una pena que finalitza el 19 d'octubre de 2019.