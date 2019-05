Taiwan legalitza el matrimoni entre persones del mateix sexe

El Parlament de Taiwan ha aprovat aquest divendres per àmplia majoria el projecte de llei per legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, en un gest legislatiu sense precedents a la regió i que ha generat un intens debat polític a l'illa.









Els diputats del Partit Progressista Democràtic, majoritari al Parlament, han donat suport una mesura que finalment ha tirat endavant amb 66 vots a favor i 27 en contra. La refoma, que equipara les proteccions legals de tots els matrimonis, entrarà en vigor una vegada la promulgui la presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen.





Milers de partidaris del matrimoni entre persones del mateix sexe han desafiat la pluja i s'han reunit a les afores del Parlament per assistir en primera fila a aquest històric debat parlamentari. "El primer d'Àsia", han proclamat els manifestants, molts d'ells amb emblemes en favor de la comunitat LGTBI.





"El 17 de maig del 2019 a Taiwan l'amor ha guanyat. Hem donat un gran pas cap a la veritable igualtat i hem fet de Taiwan un país millor", ha celebrat a Twitter, Tsai, que pot veure's perjudicada indirectament per la mesura de cara a la seva possible reelecció en els comicis del 2020.





La votació d'aquest divendres es produeix després d'un debat d'un any sobre la igualtat en el matrimoni. El 2017, el Tribunal Constitucional de Taiwan va declarar que les parelles del mateix sexe tenien dret a contreure matrimoni legalment i van establir el 24 de maig com a data límit per a la legalització.





A finals de l'any passat, els taiwanesos es van pronunciar en contra del matrimoni homosexual en una sèrie de referèndums, alguna cosa que l'oposició ha esgrimit aquest divendres al Parlament. El diputat John Wu, de l'opositor Kuomintang, ha apellat a una "solucion de compromís" i ha avisat no "ignorar" els resultats de les consultes.





En aprovar el projecte de llei, Taiwan pren la iniciativa a Àsia pel que fa a aquests matrimonis, en un context en el qual ni la Xina ni Hong Kong els reconeixen. Austràlia també va aprovar una llei per permetre el matrimoni entre persones del mateix sexe el 2017.