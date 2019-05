Begoña Villacís dóna a llum la seva tercera filla, Inés

La candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, ha donat a llum la seva tercera filla a meitat de la campanya electoral, en un part programat a l'Hospital Fundació Jiménez Díaz, tal com va anunciar dimecres passat a la Pradera de San Isidro, ha informat Villacís al seu compte de Twitter.









Fonts de la seva candidatura han indicat que la mare i la seva filla Agnès, que ha pesat 3,930 quilos, estan "bé". Villacís tindrà ara que recuperar-se de la seva tercera cesària. Fa uns dies, reconeixia que és una dona que es recupera ràpid.





"Benvinguda Inés! Com han canviat les coses des que va néixer la teva germana Jimena, fa ja 12 anys i Paula, fa 13. Ara hem pogut estar juntetes des que has nascut, pell amb pell. Gràcies a tots pels vostres missatges d'afecte. estem molt bé, i feliços # YaSomos5", assenyala el seu missatge en aquesta xarxa social.









Les regnes de la campanya seran preses ara pel seu equip, si bé no es descarta que l'edil madrilenya torni a aparèixer a través de les seves xarxes socials, algun vídeo, per streaming o en persona si li ho permeten els metges. De fet, té el debat de Telemadrid amb candidats municipals dimecres 22 i ella ha mostrat la seva disposició a anar.





L'edil madrilenya sortia de comptes voltant de l'1 de juny, però els seus doctors la van recomanar avançar el part es tracta d'una tercera cesària. Malgrat que li hauria agradat arribar fins al final de la cursa electoral, aquest esdeveniment "supera" la campanya, deia fa dos dies.





La seva última aparició en un acte de campanya va ser ahir quan va intervenir en un dinar al fòrum Siglo XXI, on va reivindicar a Cs com l'"únic vot útil" per a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques, sent "l'única alternativa" per frenar "el populisme i al sanchismo".