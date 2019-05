El PNB acaricia el poder absolut a Euskadi

El president de l'Euzkadi Buru Batzar del PNB, Andoni Ortuzar, ha fet una crida a la màxima participació en les eleccions del 26 de maig, ja que, segons ha indicat, "està en joc, principalment, que Euskadi segueixi avançant de la mà de EAJ-PNB o que revisqui temps de pèssima gestió i imposició que moltes persones encara tenen molt presents en diversos punts de la geografia basca".









En un acte polític celebrat a Durango, Ortuzar ha asseverat que "com més gent voti, millor per a la democràcia", per destacar el "molt que està en joc el diumenge a Durango, a cada poble de Durangaldea, en cada localitat d'Euskadi: passat o futur; protestes o propostes; traves o acords; exèrcit de Pancho Villa o Partit Nacionalista Basc". "Això és el que ens juguem, perquè en molts llocs només hi ha dues opcions", ha indicant, al·ludint a EH Bildu i PNB.





El líder jeltzale ha tancat un acte polític en què també han intervingut l'eurodiputada jeltzale i cap de llista de la Coalició per una Europa Solidària (CEUS), Izaskun Bilbao Barandica, el diputat general de Biscaia i aspirant a la reelecció, Unai Rementeria, i la candidata d'EAJ-PNB a l'Ajuntament de Durango, Mireia Elkoroiribe.





Ortuzar ha previngut a la militància jeltzale, però també a tots aquells i aquelles que confien en el PNB, contra la relaxació i l'excés de confiança el 26 de maig. "Les primeres enquestes ens donen bé, però ull amb relaxar-nos. Sabeu per a què serveixen les enquestes? Per superar-les. Aquesta ha de ser la nostra tasca d'aquí a les eleccions: superar les expectatives que se'ns donen, cridant a la participació massiva", ha assenyalat als presents.





Després d'assegurar que el PNB no té por que la gent voti, ja que, "com més gent voti, millor per a la democràcia i millor per al PNB, com es va demostrar el 28 d'abril", ha instat el seu seguidors a mirar els últimes dades que apunten "més creixement econòmic, més indústria, més exportacions, més inversió i més ocupació".





"Amb una política econòmica seriosa, sostinguda en el temps, propera a l'empresa, amb una política industrial que encoratgi la inversió, la innovació i l'exportació, amb ajudes a les persones emprenedores, el comerç, les persones autònomes", ha relatat, per assegurar que "aquesta és la política econòmica de veritat, la que genera riquesa, la qual contribueix al fet que es creï ocupació, la qual ens permet garantir els serveis essencials per a les persones". "Aquesta és la Política de veritat que aneu a trobar en el Partit Nacionalista Basc", ha dit.





En aquest sentit, ha manifestat que mentre el PNB està a què Euskadi avanç, els altres "estan a la seva, que és descavalcar el PNB". "El cas és que tots contra nosaltres i nosaltres. Ens acusen tots els dies d'una cosa i de la contrària, senyal que som la referència, senyal que tenim el lideratge, senyal que som l'adversari a batre", ha assegurat.