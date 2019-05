El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha compromès aquest divendres a incrementar les ajudes municipals per fer accessibles els petits comerços de la ciutat en 2025 si és alcalde.









Ho ha dit en un míting amb entitats de persones amb diversitat funcional en el qual ha explicat que la seva candidatura defensa la dinamització de l'economia i l'impuls del petit comerç, que entén que "no pot pagar-se les obres" per fer el seu negoci accessible.





"Nosaltres necessitem que tinguin vida, que faci caixa, però també amb les persones amb discapacitat. El nostre objectiu és que tots els comerços siguin accessibles a l'any 2025. Que tothom pugui baixar a la botiga del seu barri i comprar", ha dit.





De fet, ha inclòs en el seu programa electoral que l'1% de tot el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona es destini a aquesta mesura.





Un altre dels punts que Collboni ha destacat del seu programa és l'objectiu que s'ha marcat si dirigeix el consistori de duplicar el nombre de taxis assolits per arribar al 5% de la flota i aconseguir que tot el que no li necessiti pugui disposar del servei porta a porta.





També ha plantejat impulsar un pla de formació i ocupació de les persones amb diversitat funcional perquè l'"autonomia plena passa perquè tinguin una feina".





"També la cultura ha de ser accessible: museus, centres culturals, instal·lacions, biblioteques i també centres esportius", ha dit, i ha explicat la importància de comptar amb l'experiència dels 500 treballadors de polítiques socials de l'Ajuntament a què vol incorporar en plantilla.





Ha destacat la tasca dels alcaldes socialistes a aconseguir adaptar la ciutat a les necessitats funcionals de tot el món amb barris com la Vila Olímpica o com el metro de Barcelona que ha assegurat que està millor adaptat que el de Nova York i de Barcelona.





Ha lamentat que en els últims anys no s'ha avançat en polítiques d'accessibilitat: "En els quatre anys de govern de Colau no s'ha avançat res, com en tants altres àmbits ha parlat molt, molt discurs i poca realitat. Hi ha hagut molt bona voluntat, jo no dic que no".





Ha explicat que el pla d'accessibilitat que ha impulsat a l'Ajuntament s'ha debatut durant els quatre anys "i no ha tancat la diagnosi".





També ha criticat la gestió del Govern perquè considera que "s'ha fet molta política i poques polítiques, s'ha parlat del 'procés', de què som i que no som, d'estats imaginaris que volen construir i s'ha parlat poc i s'ha fet poc per la gent".