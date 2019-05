Les eleccions europees generen poc interès entre els espanyols, segons un estudi

El 45% dels espanyols no té interès per les eleccions europees i tan sols el 12% d'ells admet estar molt interessat en els pròxims comicis europeus, tal com recull l'informe elaborat per 'Global Advisor sobre les eleccions al Parlament Europeu 2019' .





MÉS INFORMACIÓ El PSOE guanyaria les eleccions europees però Cs podria donar la victòria a la dreta





El IPSOS, que va elaborar l'informe en 28 països, explica que a Europa, els països on hi ha més interès per les eleccions al Parlament Europeu són Itàlia (65%), Polònia (63%) i Hongria (56%), tal com publica 'El Confidencial Digital'.





Mentre que França (44%), Bèlgica (41%) i la Gran Bretanya (36%) són els menys interessats.





ESPANYA, PER SOBRE DE LA MITJANA EN CONEIXEMENT SOBRE LES ELECCIONS





En general, la desinformació en com s'organitzen les eleccions europees és molt elevada. Espanya, de fet, està tres punts per sobre de la mitjana europea sobre aquest coneixement.





Tan sols el 51% dels europeus saben que els diputats són elegits per sufragi directe, cosa que a Espanya ho saben el 54% dels ciutadans.





A més, el 32% dels espanyols tampoc creu que els partits antieuropeus guanyin les eleccions. I el 21% no considera els nous partits radicals com una amenaça.