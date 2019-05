Les imatges de Twitter podrien contribuir a identificar persones amb ansietat i depressió

Els usuaris de Twitter amb depressió i ansietat tenen més tendència a publicar imatges amb valors estètics més baixos i colors menys vius, particularment imatges en escala de grisos, el que permetria identificar els que pateixen depressió o ansietat, segons un nou estudi.













Investigadors de Penn Medicine, de la Universitat de Pennsilvània, als Estats Units, van trobar també que els usuaris tendien a suprimir les emocions positives en lloc de mostrar més emocions negatives, com mantenir una cara seriosa en lloc de arrufar el nas, en les seves fotos de perfil.





L'estudi va buscar utilitzar la visió artificial i la intel·ligència artificial per a veure els qualitats de les fotos publicades i configurades com imatges de perfil a Twitter podrien associar-se amb la depressió i l'ansietat, amb l'objectiu d'utilitzar la plataforma com un mètode de detecció d'ambdues .





La investigació es presentarà a la Conferència Internacional AAAI sobre Web i Xarxes Socials de l'11 al 14 de juny a Munic.





Els investigadors de Penn Medicine van trobar que la depressió podia predir fins a tres mesos abans d'un diagnòstic mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial per identificar paraules clau que marcaven a certs usuaris.





A mesura que les xarxes socials se centren cada vegada més en la imatge (més de la meitat de tots els tuits, més de 3,000 per segon, ara contenen una imatge), el valor d'obtenir pistes sobre les condicions de salut a través del contingut de la imatge serà cada vegada més valuós per a la medicina.





"És difícil transformar els píxels que formen les imatges en característiques interpretables, però amb els avenços en els algoritmes de visió d'ordinador, ara estem intentant descobrir una altra dimensió de la condició tal com es manifesta en línia", assenyala l'autor principal de l'estudi, Sharath Guntuku.





Els investigadors van utilitzar algoritmes per extreure característiques com colors, expressions facials i diferents mesures estètiques (com la profunditat de camp, la simetria i la il·luminació) d'imatges publicades per més de 4.000 usuaris de Twitter que van acceptar ser part de l'estudi. Per classificar ràpidament les seves puntuacions de depressió i ansietat, van analitzar els últims 3.200 tuits de cada persona.





Mentrestant, 887 usuaris també van completar una enquesta tradicional per obtenir puntuacions de depressió i ansietat. Després, les característiques de la imatge es van correlacionar amb les puntuacions de depressió i ansietat dels usuaris. D'això, van sorgir diverses relacions significatives.





A més de trobar una associació entre la depressió i l'ansietat i els que van publicar fotos menys vívides, els investigadors també van descobrir que les imatges de perfil dels usuaris ansiosos estan marcades per l'escala de grisos i la baixa cohesió estètica, però menys que les de els usuaris deprimits. També hi havia alguna cosa que interpretar en el que no estava inclòs en les fotos.





Així, els usuaris deprimits sovint publiquen fotos de les seves pròpies cares sense familiars, amics o altres persones que apareixen en ells. A més, les publicacions poques vegades incloïen les activitats recreatives o els interessos, que amb més freqüència apareixien en fotos d'usuaris no deprimits.