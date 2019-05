El Reial Madrid cau a les semifinals de la 'Final Four' contra el CSKA de Moscou

El Reial Madrid va estar a punt de tornar a la Final de l'Eurolliga. Al davant va tenir el CSKA, el rival a batre que, juntament amb el conjunt blanc, porta lluitant al capdamunt per ser el número u d'Europa durant els últims anys. Aquesta vegada, a diferència del curs passat, la balança es va decantar a favor dels russos (95-90).









L'elenc de Pablo Laso va tenir el CSKA entre les cordes durant tot el partit i va arribar a posar-se amb un avantatge de 14 punts a la meitat del tercer quart. Un avantatge que col·locava virtual i psicològicament al quadre espanyol a la final, un altre any més, però que Nando De Colo i un vell conegut, Sergio Rodríguez, es van encarregar que no fos així.





El francès va anotar 19 punts en el segon acte i el 'Chacho' va ser clau durant tot el xoc amb 23 punts i 4 assistències. Els russos li van donar la volta al 51-65 del minut 26 'de partit per acabar amb un 95-90 al final dels quaranta.





QUEIXES ARBITRALS





I és que el CSKA de Moscou va llançar 42 tirs lliures pels 24 que va tirar el Reial Madrid. Una dada significativa que fa dubtar del criteri arbitral al feu blanc.





A més, el quadre espanyol també es queixa de la falta tècnica assenyalada a Pablo Laso per llançar una tovallola a terra, quan el mateix entrenador va reconèixer que el cabreig era en una situació puntual del seu equip, que no va gestionar d'una jugada tal com ell havia pensat.





Finalment, el vigent campió no podrà repetir títol aquesta temporada i l'equip rus es pren la revenja de l'any passat, on van ser els espanyols els que van eliminar als russos.





El CSKA s'enfrontarà al Anadolu Efes a la final -finalista per sorpresa- mentre que el Reial Madrid ho farà davant el Fenerbache en la disputa del tercer i quart lloc.