El Dia del Voluntari de La Caixa congrega a més de 5.000 nens en risc d'exclusió

Més de 5.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat han participat aquest dissabte en la jornada lúdica i solidària organitzada per La Caixa amb motiu del Dia del Voluntari, segons un comunicat emès per la mateixa entitat.









Al voltant de 1.000 voluntaris de La Caixa han fet possible aquesta jornada, que s'ha celebrat a 41 ciutats de tot Espanya, i el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha assegurat que ells recorden que "és possible un món millor, on uns ajuden a altres de manera desinteressada "i els ha agraït la seva dedicació.





Els participants procedeixen de 172 entitats socials que treballen amb infància en risc d'exclusió a tot el territori. Formen part del 28,3% de les menors espanyols, equivalent a 2,2 milions, que estan en risc de pobresa o exclusió social, segons la taxa Arope.





CATALUNYA JUNTA 170 VOLUNTARIS





A Catalunya, 170 voluntaris han organitzat el Dia del Voluntari a cinc ciutats de les quatre províncies en què han participat més de 1.500 nens i nenes en risc d'exclusió.

A Barcelona, han participat en la jornada a CosmoCaixa més de 1.300 menors, procedents de 33 entitats socials, i gràcies al suport de més de 70 voluntaris.





Amb aquesta iniciativa, els menors que en el seu dia a dia viuen diferents dificultats, han tingut l'oportunitat de "submergir-se en noves realitats que els han aportat il·lusió i els han presentat noves formes de enriquir-se a nivell personal, social i cultural".





La jornada ha comptat amb tallers de manualitats, jocs educatius i esportius, un concurs de dibuix, i globus 100% biodegradables, amb làtex que prové de la saba d'arbre, així com activitats artístiques, esportives i en paratges naturals per estimular el seu potencial.





En el que va de 2019, més de 4.900 voluntaris de La Caixa han participat en més 2.100 activitats solidàries, ajudant a més de 69.400 persones, ja sigui en el marc dels programes socials, culturals o mediambientals de l'Obra Social La Caixa, o bé en el marc d'accions locals descentralitzades.