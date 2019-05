Barcelona no millora després dels quatre anys de mandat d'Ada Colau

El proper 26 de maig, a Barcelona, es viuran les eleccions amb més candidatures (25) fins al moment i amb uns pronòstics molt igualats, el que provocaran un Ajuntament molt fragmentat després dels quatre anys de mandat d'Ada Colau.





Els pronòstics situen un empat tècnic entre Ernest Maragall i Ada Colau al qual podria sumar-se Jaume Collboni, del PSC, que podria igualar les dues formacions en nombre de regidors.





El mandat de Colau ha viscut molts moments complicats com la crisi independentista, l'atemptat d'agost de 2017 o la crisi del taxi, així com també l'auge dels partits independentistes que pretenen que Barcelona sigui la capital de la "República catalana", tal i com assenyala 'El Independiente'.





Problemes de seguretat a l'accés a l'habitatge com la pressió del turisme han estat altres dels problemes que s'han viscut en aquest darrer mandat.





I és que el baròmetre municipal taxa en 200.000 els actes delictius l'any a la Ciutat Comtal. És el primer problema dels barcelonins.





Un dels principals missatges de diversos dels rivals de Colau és el d'augmentar i reforçar la Guàrdia Urbana, més implicació dels Mossos i recuperar la unitat d'intervenció suprimida per l'actual alcaldessa.





Un altre dels problemes que viu la ciutat és el de l'habitatge. Han augmentat els desnonaments, una mitjana de 47 setmanals, i ha pujat el preu de l'habitatge un 40% en alguns barris.





Rebre 30 milions de turistes l'any ha passat factura a l'hora d'augmentar el preu de l'habitatge, malgrat que Colau hagi pogut regular els pisos turístics tancant 2.350 pisos il·legals a Barcelona.





ELS MANTERS, IMATGE ICÒNICA DE LA BARCELONA COLAU





De 800 venedors ambulants a més de 2000. La venda il·legal a la ciutat ha estat cosa habitual durant aquests últims quatre anys, on s'ha intensificat, encara que durant l'últim curs s'han pres mesures de seguretat desallotjant als manters de l'estació de Renfe de plaça Catalunya, així com a l'exterior de la plaça i al Passeig Colom.





Un altre conflicte que destaca 'El Independiente' i que ha afectat Barcelona ha estat el de la mobilitat, tenint al gremi de taxistes com a protagonista. Colau es va postular a favor dels taxistes, que van ocupar part del centre de la ciutat durant dues setmanes de vaga.









La crisi de l'amiant al Metro de Barcelona també ha estat un detonant en l'aspecte de mobilitat, provocant jornades de vaga prorrogades que han afectat a gran part dels ciutadans que es desplacen en transport públic.