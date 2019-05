Miki: "Volíem un 'top10' però per alguna raó no ha pogut ser"

El representant espanyol al Festival d'Eurovisión 2019, Miki Núñez, ha lamentat no poder entrar al 'top10' del festival en què Espanya va ocupar la trista posició número 22 dels 26 participants en una gala en què "per alguna raó" la cançó del participant a Operación Triunfo no va agradar prou.









El festival se'l va embutxacar l'holandès Duncan Laurence, un dels favorits, sinó el que més, per quedar primer.





"Volíem un 'top 10' però per alguna raó no ha pogut ser. Tenim un 'top 22' que no està malament", ha assenyalat Miki en una entrevista a RTVE.





El cantant, que es va presentar amb la cançó 'La Venda', ha destacat que l'important és que ho han fet "tan bé" i que els ha "agradat tant" actuar a Eurovisión, cosa que al final emmascara el resultat.





ISLÀNDIA CELEBRA ELS SEUS PUNTS AMB UNA BANDERA DE PALESTINA





Durant les votacions de la final d'Eurovisió 2019, els integrants del grup Hatari, representants d'Islàndia, van mostrar banderes palestines. Els presentadors del festival van continuar amb el recompte de vots, ignorant l'acte dels islandesos.





El grup islandès ha estat una de les sensacions d'Eurovisió, aconseguint el desè lloc. La seva excèntrica i atrevida posada en escena ha catapultat la cançó Hatrid mun SIGRA fins a la meitat superior de la classificació del festival.





DOS BALLARINS DE MADONNA LLANCEN UN MISSATGE A CONFLICTE ISRAEL - PALESTINA





Els integrants de Hatari no han estat els únics a fer reivindicacions al voltant del conflicte israelià-palestí, ja que durant l'actuació de Madonna també han aparegut dos bailares que, en la coreografia, s'abraçaven d'esquena.





El ballarí de l'esquerra duia a l'esquena la bandera israeliana, mentre donava la mà a la persona de la dreta, amb la palestina.