Treballadors del metro de Barcelona tornaran a fer vaga aquest dilluns per protestar contra la gestió de l'amiant a la xarxa que està fent Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), en una nova jornada amb aturades a la qual se sumarà també la prevista per al divendres.





MÉS INFORMACIÓ Nova vaga aquest dilluns al Metro de Barcelona contra la gestió de l'amiant





El servei tornarà a reduir-se durant tota la jornada tot i que mantindrà uns mínims en les hores puntes. Entre les 7.00 i les 9.00 hores funcionarà al 40% -hi haurà metres entre cada entre sis i deu minuts en les línies convencionals i entre 14 i 27 a les autonòmiques- així com entre les 16.00 i les 18.00 hores -entre vuit i tretze minuts les convencionals-.





Durant les altres hores del dia el servei reprendrà la normalitat fins a l'últim part nocturn, entre les 21.35 i les 23.35, quan hi haurà aturades de fins a 62 minuts en les línies convencionals i de 55 a les autonòmiques.





TMB va sostenir divendres que el servei es veurà afectat de forma considerable i que "no podrà garantir el dret a la mobilitat de la ciutadania" durant les aturades, en què creu que l'oferta serà insuficient, seguint els serveis mínims fixats per la Generalitat .





Per aquest motiu, l'empresa recomana evitar utilitzar el suburbà durant les aturades i buscar mitjans alternatius per desplaçar-se, i recorda que des de gener ja hi ha hagut set vagues parcials de Metro.