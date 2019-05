El Barça no troba el bon joc en Ipurua i treu un empat (2-2)

El FC Barcelona, ja campió de la competició domèstica des de fa setmanes, va tancar aquest diumenge la lliga davant l'Eibar, a Ipurua, amb un empat a dos gols en un xoc sense massa importància on els de Valverde no van realitzar un bon partit.





MÉS INFORMACIÓ Messi rep la Creu de Sant Jordi





El conjunt català, a sis dies de la final de Copa del Rei que es disputarà al Benito Villamarín, no han trobat una bona versió del seu joc i, tan sols Messi, ha aconseguit maquillar una trobada on els locals han apretat i han posat entre les cordes a l'elenc d'Ernesto Valverde.





El Eibar, amb una pressió molt alta en camp contrari, s'ha avançat en el marcador amb un gol de Cucurella, el primer que marcava en aquesta temporada i, concretament, davant el Barcelona, el seu equip de propietat.





Amb el desavantatge, el quadre català va començar a jugar més en territori hostil i després d'una bona combinació entre Arturo Vidal i Leo Messi, l'argentí va batre a Dmitrovic, que es va quedar clavat davant un bon retallada del '10', cap a fora, per després posar la pilota lluny de l'abast del porter.





Tan sols un minut més tard, els blaugrana, mitjançant una genialitat de Messi en picar la pilota per sobre del arquer eibarrés, es van avançar en l'electrònic. Un avantatge que tan sols els duraria uns minuts ja que en els últims instants del primer acte, De Blasis va aprofitar un mal refús de Cillessen per sorprendre l'holandès amb una volea llunyana que es va colar per l'escaire.





La segona meitat, després del recital golejador de tots dos equips durant la primera, va ser tot el contrari. Els dos equips van baixar la intensitat i es van veure poques ocasions de gol. D'aquesta manera, amb l'empat, el Barça queda primer amb 87 punts i l'Eibar tanca l'any a la dotzena plaça.