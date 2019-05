Alejandro Sanz: "La música és per fer-nos una abraçada davant tants problemes polítics"

Alejandro Sanz i la seva banda han complert 30 dies aïllats a la finca del cantant a Càceres (Extremadura) a punt de començar la seva pròxima gira (des del dissabte 1 de juny de al 2019) amb motiu del seu últim disc titulat 'El disco', qualificat pel madrileny com "una teràpia que deixa de banda la política". "Aquest disc no parla de política, la música és per fer-nos una abraçada davant de tants problemes polítics", ha assenyalat en una entrevista amb Europa Press.









"La música és una bona excusa per convidar la gent al teu espai, per això aquest disc no té res política, que està envaint per tot arreu, i volia que 'El disco' fos un petit lloc d'esbarjo per a deixar això de banda", ha indicat Sanz sobre aquest treball, que inclou duets amb Nicky Jam, Camila Cabello o Residente.





L'artista ha obert als mitjans les portes de la seva finca 'El sueño de los Parrales' -o "el seu refugi natural", com ell l'anomenada, perquè els seus 12 músics (sis dones i sis homes) assagin des de les 10: 00 fins a les 21:00 hores, o fins que la banda senti que la cançó està bé.





"Són les meves cançons, i l'interessant és convidar algú a casa teva, a la teva música, i veure com li sona a aquesta persona el que tens", ha dit. "Hi haurà a qui no li agradi o a qui sí, però això és el que sentia quan vaig compondre el disc. Té sons urbans, música balada i ritmes llatins, però en definitiva crec que a la música cal deixar lliure, deixar que s'expressi" , ha afegit.





Respecte d'això, ha expressat que per a aquest treball ha canviat la manera de composició i la gent amb la qual treballa "per aconseguir sons diferents". "No m'agrada moure'm en el mateix terreny, per això sempre intento sorprendre i sorprendre primer a mi; si no us sorpreneu està difícil", ha agregat.





La gira que comença aquest 1 de juny ha confirmades fins al moment 17 ciutats, a Espanya i Estats Units, on Sanz cantarà temes d'aquest últim disc al costat de èxits com 'Hoy llueve, hoy duele' i 'Corazón partio'.