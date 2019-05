Artadi carrega contra Maragall i Puigdemont li aplaudeix

La número dos de JxCat per Barcelona, Elsa Artadi, ha insistit que el seu projecte passa per aliances i unitat amb els que han estat els seus socis estables des de 2012 -ERC- i ha assegurat que el seu objectiu és practicar la unitat que demana àmpliament el sobiranisme, en les seves paraules, tot i que ha advertit que l'inquieta "un canvi de rumb", en referència als republicans.





"Ens inquieta que algunes formacions polítiques prefereixin fer un canvi de rumb i vagin a buscar altres aliances", ha declarat en una atenció als mitjans aquest dilluns, en què ha insistit que JxCat no va en contra de ningú però que estan preocupats perquè els republicans facin un altre tipus de polítiques, ha sostingut.





Preguntada sobre les seves crítiques a l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, el matí d'aquest dilluns en una conferència, en la qual l'ha acusat de "incomodar" quan era conseller d'Exteriors que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont utilitzés la delegació de la Generalitat a Brussel·les per fer actes, ha dit que s'ha limitat a fer una descripció.









"És una descripció, s'ha de poder fer amb serenitat i compartir la informació per ajudar a evitar que hi hagi segons que aliances també de cara al futur a l'Ajuntament de Barcelona que entenem que no són les que demana la immensa majoria de l'independentisme", ha afegit.





IMATGES POLÍTICS PRESOS





Sobre els presos que han acudit aquest dilluns al Congrés i al Senat a recollir els seus actes, Artadi ha declarat que han estat imatges que representen "la cara més visible de la repressió de l'Estat espanyol", mentre que ha dit que són unes imatges que li fan pensar en l'entrada, el proper 15 de juny, quan es constitueixi l'Ajuntament de Barcelona, de Joaquim Forn, el número u de la seva llista i també polític pres.





"Són imatges que tenim ja al cor. Esperem que no sols entre a cercar l'acta com a regidor si no també la vara d'alcalde", ha declarat.





PROPOSTES DE POLÍTIQUES SOCIALS





Artadi també ha presentat propostes en matèria de política social, on ha criticat una "obsessió remunicipalizadora" de l'actual Ajuntament, de la qual ha dit que posa en risc el teixit associatiu i les entitats del tercer sector.





"Cal garantir marcs estables de finançament del tercer sector social mitjançant convenis", i li ha retret a l'alcaldessa, Ada Colau, haver deixat de fer-ho.





Així mateix ha dit que el debat en despesa social no és adequat: "Vam sentir molt qui ha gastat més però la ciutadania el que vol és que es gasti bé", i ha apostat per desenvolupar polítiques d'avaluació sobre l'impacte de les accions socials que desenvolupa l'Ajuntament.





Ha apuntat que un altre dels reptes és combatre la soledat no desitjada de la gent gran, ha apostat per projectes com Vincles o Radars, "que s'han abandonat", així com ha dit que l'Ajuntament ha d'impulsar l'acció de l'Agència de Salut Pública perquè al seu parer només explica i analitza dades i segons ella queda curta en l'actuació.





Finalment, ha dit que Barcelona ha de ser pionera en drets socials i en la desestigmatització, en referència a malalties com el Sisa: "No s'estan aplicant les polítiques de prevenció i tractament que s'haurien d'aplicar".





PUIGDEMONT SUPORT A ARTADI





L'expresident de Catalunya Carles Puigdemont ha donat suport aquest dilluns a la número dos de JxCat per Barcelona, Elsa Artadi, en les seves crítiques al candidat republicà, Ernest Maragall, a l'assegurar que és una de les persones més rigoroses que coneix, a la qual mai ha vist "parlar en va".





Així ho ha expressat en declaracions a la premsa a Brussel·les, després de ser preguntat per les traves que Artadi ha dit que Maragall, sent conseller d'Exteriors, li va posar per utilitzar l'oficina de Catalunya a Brussel·les, perquè, segons ha dit ella, al candidat d'ERC li "incomodava" i "intentava que no la utilitzés".





L'exmandatari català ha afegit que Artadi "no ha acusat ningú", sinó que ha constatat un fet que la gent va poder "comprovar" mentre Maragall va ser conseller, alhora que ha destacat la "relació excel·lent" que manté amb l'actual responsable de acció Exterior del Govern, Alfred Bosch.





També ha assegurat que ell "sempre" ha ofert el seu suport a l'acció exterior, al marge de les "actituds encertades o desencertades" que hagin tingut els seus responsables.





CRÍTIQUES DE ARTADI





"A Maragall li incomodava i intentava que no la utilitzés. Ho sap tota la comunitat catalana a Brussel·les amb un comportament que, a la pràctica, portava a l'aïllament de Puigdemont a Brussel·les ia l'exili", ha censurat en una conferència organitzada per Primera plana.





Segons Artadi, l'actitud de Maragall al capdavant d'Exteriors contrasta amb la de l'exconseller del ram Raül Romeva amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas, que no tenia "cap problema" perquè utilitzés la delegació de Brussel·les.





Així, Artadi ha retret que el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona no tingués una "actitud més facilitadora amb Puigdemont a l'exili" quan era al si del Govern.