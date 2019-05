Alain Delon, Palma d'Or honorífica de Cannes

L'actor francès Alain Delon ha rebut aquest diumenge la Palma d'Or honorífica del Festival de Cannes per les seves sis dècades de trajectòria del cel·luloide.









"Del que estic segur és que, si estic orgullós d'alguna cosa realment, una sola cosa, és la meva carrera", va dir Delon durant la seva intervenció en aquesta gala, i alhora ha afegit: "Aquesta Palma d'Or em va ser lliurada per la meva carrera , per res més, i per això estic feliç, agraït i satisfet".





La imatge de Delon i els seus papers en destacades produccions en els anys 60 i 70 el van convertir en una icona a França i va ser rebut amb una ovació pel públic present a la cerimònia especial organitzada pel festival.





Delon, que va rebre el guardó de mans de la seva filla Anouchka Delon, va protagonitzar pel·lícules com 'El gatopardo', de Luchino Visconti, que va aconseguir el principal premi a Cannes el 1963.