L'exportació d'oliva negra d'Espanya als Estats Units va arribar als 3,5 milions de quilos en el primer trimestre d'aquest any, fet que suposa un descens del 9,9% respecte al mateix període de 2018 i el 48% sobre 2017, últim any abans de la imposició dels aranzels, però que ja es va veure alguna cosa afectat per la incertesa creada amb l'inici de les investigacions al juliol.









L'any anterior (2016), les exportacions havien gairebé arribat als 32 milions de quilos, segons l'Associació Espanyola d'Exportadors i Industrials d'Olives de Taula (Asemesa).





En el primer trimestre, la resta de països que exporta olives negres als Estats Units va passar de 2,1 milions de quilos el 2017 a 2,6 milions el 2018 (+21,2%) i a 6,7 milions el 2019 (+160%), sent el Marroc el país més beneficiat en exportar 3,2 milions de quilos, un 800% més que el 2017 i un 456% més que el 2018.





També s'han beneficiat Portugal que ha exportat al primer trimestre 1,6 milions de quilos enfront dels 890.000 quilos de 2017 i Egipte amb 1,4 milions de quilos enfront dels 614.000 quilos de 2017.





Per la seva banda, les vendes de la indústria californiana van créixer en menor mesura passant de 10,4 milions de quilos el 2017 a 10,1 milions el 2018 i 10,6 milions el 2019.





En 2018, les exportacions d'oliva negra d'Espanya als Estats Units van disminuir un 45,5% respecte a 2017, en passar de 29,7 milions de quilos a 16,1 milions, mentre que en valor van retrocedir un 42% des dels 67, 5 milions de dòlars a 39,1 milions de dòlars.





"Mentrestant, amb l'excepció d'un ajut limitació Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, la indústria i el sector seguim esperant mesures importants de suport de la Unió Europea i de la resta d'administracions espanyoles per compensar la pèrdua de facturació als Estats Units i l'enorme despesa que està suposant la defensa davant les mesures dels Estats Units", ha explicat el secretari general de Asemesa, Antonio de Mora.