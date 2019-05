T'expliquem fil per randa el final de Joc de Trons (conté spoilers)

... i va arribar el final. Després de vuit temporades i 73 episodis, s'ha acabat Joc de trons. Ho va fer amb un últim capítol carregat de simbolisme que va resoldre les trames centrals de (gairebé) tots els seus protagonistes i que va revelar el sorprenent destí del gran tòtem de la sèrie: el Tron de Ferro.





((ATENCIÓ: AQUESTA NOTÍCIA CONTÉ SPOILERS))









La gran pregunta abans de l'inici del sisè capítol de l'última temporada era: Qui s'asseurà al Tron de Ferro? I la resposta que la sèrie basada en les novelles de George R.R. Martin ha donat a la qüestió ha estat, si més no, sorprenent. L'opció més plausible a l'inici de l'episodi, titulat precisament 'El Tron de Ferro', era Daenerys Targaryen, que havia arrasat amb les forces de Cersei Lannister i pres a sang i foc el Desembarcament del Rei.





Però ja els títols de crèdit inicials del capítol auguraven que la resposta no seria l'evident. I és que, en lloc de collocar l'escut de la Casa Targaryen, el drac de tres caps, en el lloc que ocupava el lleó dels Lannister... la intro deixava buit el lloc. El Tron de Ferro no tenia amo... ni tampoc l'anava a tenir. Però cura, això no significaria que Ponent es quedés sense nou Rei.





El que probablement és el moment més esperat i important de tota la sèrie es va produir durant la primera meitat de l'últim capítol quan, després de tenir una conversa el pres Tyrion, Jon Snow s'adreça al ruïnós Saló del Tron de Desembarcament del Rei per intenta fer entrar en raó a Daenerys.





En veure que el que ella li promet per alliberar no només Ponent sinó tots els pobles del món conegut és més guerra i que no tindrà pietat amb el nan, al qual pensa executar després d'alliberar el seu germà Jaime Lannister, Jon Snow (en realitat Aegon Targaryen) li va clavar un punyal en el cor de la seva tieta, reina i amant Daenerys Targaryen. Ho fa just abans que ella s'assegui al Tron de Ferro, que amb prou feina aconsegueix tocar amb les seves mans.





És llavors quan, en percebre el que li ha passat a la seva mare per aquesta especial connexió que uneix els Targaryen amb els seus dracs, Drogón apareix entre els enderrocs de la sala aparentment per matar a Jon després de descobrir l'assassinat de la seva mare. Però en lloc de fer això, no cal oblidar que Jon és un Targaryen, dirigeix el seu iracund foc cap al Tron de Ferro, fonent i destruint el símbol del poder en els Set Regnes, i de tota la sèrie.





Després, Drogón prén en una de les seves arpes el cadàver de la seva mare i vola lluny, molt lluny. És a dir, que tècnicament ningú s'ha assegut al Tron de Ferro, però sí que hi hauria nou rei a Ponent.





DOS REIS, DOS STARK





Més tard, concretament dues setmanes després, els nobles més notables dels Set Regnes celebren un cim a Pozo Dragón en el qual, després d'un convincent discurs de Tyrion, decideixen triar com a nou Rei a Bran Stark, Bran el Tullido, que regnarà sobre els Sis, no els Set, Regnes.





I és que, en una altra reacció sorprenent, Sansa es planta davant el seu germà i la resta de Senyors de Ponent i aconsegueix que es reconegui el Nord com a Regne Independent. És a dir que Ponent compta ara amb dos reis: un Rei en els Sis Regnes i una Reina al Nord... i els dos són fills de Ned Stark.