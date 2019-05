Quina televisió emetrà la final de la Copa del Rei?

A menys d'una setmana perquè es jugui la final de la Copa del Rei, encara hi ha dubtes sobre quina televisió serà l'encarregada de retransmetre el senyal del partit.









La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha assegurat no haver rebut cap notificació que posi en qüestió el concurs que el 10 de maig passat va adjudicar la final copera a la cadena pública.





No obstant això, la retransmissió està en l'aire després que el Jutjat Mercantil nº 12 de Madrid ordenés a la RFEF suspendre el concurs d'adjudicació de drets audiovisuals de la final de la Copa del Rei i admetre a Mediapro entre les ofertes per considerar per a aquesta adjudicació.





Així mateix, la interlocutòria del jutge ordena a la RFEF que, després d'incloure a Mediapro en el concurs, "tramiti de nou l'adjudicació dels drets televisius acord amb el procediment previst".





No està clar quin serà el desenllaç d'aquest desencontre. Malgrat que Roures pretén competir per l'emissió del partit, la Federació, que assegura no haver estat notificada de la resolució, podria recórrer la decisió i arribar a la cita dissabte que ve amb les càmeres de la 1 preparats per donar-li a l''on' .





En aquest cas, el més probable és que l'emissió la realitzés TVE i la querella per la final de la Copa seguís als jutjats tot i que una vegada acabada la competició.