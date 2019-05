Associacions de jutges veuen "insòlit" que Eloy Velasco i Enrique López segueixin a l'Audiència

L'Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) i jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) s'han mostrat aquest dilluns en contra de l'acord del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de mantenir els magistrats Eloy Velasco i Enrique López adscrits a la sala d'Apel·lació de l'Audiència Nacional. Han titllat la decisió d'"insòlita i irregular" i de "burla" el Tribunal Suprem, que va anul·lar els nomenaments.









La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem va dictar una sentència a finals del mes de març en la qual va declarar contrari a dret el nomenament dels dos magistrats, calculant així el recurs d'altres dos candidats a la Sala, els magistrats Manuel Fernández Prat (de la Sala Penal de l'Audiència Nacional) i Carlos Valle (jutge d'instrucció a Madrid).





L'alt tribunal va entendre que el GGPJ havia fet una interpretació errònia de l'article 330.7 de la Llei orgànica del poder judicial que fixa els requisits per assignar aquest tipus de places, de manera que va anul·lar el nomenament de Velasco i López com a titulars de la Sala d'Apel·lació de l'Audiència Nacional.





No obstant això, després de conèixer aquesta resolució del Suprem, l'òrgan de govern dels jutges va decidir la setmana passada mantenir a aquests dos magistrats adscrits a la Sala costat d'altres tres membres, Manuela Fernández de Prado, Àngel Hurtado i el president de l'Audiència Nacional , José Ramón Navarro, a disposició de la mateixa segons les necessitats que sorgeixin. López i Velasco hauran de tornar a concursar per obtenir una plaça en propietat.





DE TORNADA A LES SEVES DESTINACIONS D'ORIGEN





Tant per JJpD com la AJFV creuen que "el més lògic" seria que Velasco i López fossin "retornats" a les seves destinacions d'origen. Així ho ha dit el portaveu de jutgesses i Jutges per a la Democràcia, Ignacio González Vega, que veu la decisió del CGPJ com una "burla de la sentència del Tribunal Suprem".





També ho creu Raimundo Prat, portaveu nacional de Francisco de Vitòria, que considera que és "molt greu que el Suprem rectifiqui al CGPJ per seguir fent nomenaments sense l'objectivitat i imparcialitat que se li suposa ni més ni menys que al govern dels jutges", segons diu un comunicat emès per l'associació.





Aquesta associació afegeix que la situació és "irregular i insòlita" perquè ara la Sala queda "totalment sobredimensionada" en ajuntar--hi fins a cinc magistrats en "un òrgan que amb prou feines resol 18 sentències al llarg de tot l'any".





REPERCUSSIÓ "NEGATIVA" A LA CARRERA JUDICIAL





Per això, Francisco de Vitòria ha presentat un escrit davant l'òrgan de govern dels jutges per denunciar aquesta situació, ja que entén que la decisió suposa una "repercussió molt negativa" per a tota la carrera judicial.





A l'empara de la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern ha sol·licitat al CGPJ que faciliti a aquesta associació còpia dels documents que justifiquen aquesta decisió, com l'acord de la mateixa, els informes que s'han sol·licitat i valorat per adoptar-la , la proposta del vocal ponent que la va plantejar i els vots particulars que s'hagin pogut produir al respecte.





Aquestes situacions seguiran donant-se mentre el CGPJ no accepti un "barem objectiu i imparcial" per a realitzar els nomenaments, tal com reivindiquen la majoria d'associacions de jutges, assegura el seu portaveu.





En aquest sentit, també s'ha manifestat la presidenta de Fòrum Judicial Independent, Concepció Rodríguez, que ha recordat que la seva associació continuarà "bel·ligerant" fins a aconseguir que els nous barems per als nomenaments de la cúpula judicial siguin criteris de mèrit, capacitat i experiència.