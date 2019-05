L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, ha carregat aquest dilluns contra l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, i la seva etapa com a conseller d'Educació --en el Govern socialista de José Montilla--, durant la qual creu que "va blindar privilegis".









"Quan va ser conseller d'Educació va protagonitzar un dels episodis més conflictius amb la comunitat educativa", ha dit en un acte amb el seu número dos, Joan Subirats; l'exconseller d'Educació de la Generalitat Joan Manuel del Pozo; la sociòloga Aina Tarabini; l'escriptor i pedagog Jaume Cela, i catedràtic en Sociologia Xavier Bonal.





Amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), Maragall "blindar molts dels aspectes més elitistes del sistema dual actual" entre pública i concertada, i també privilegis d'escoles que segreguen per sexe, ha asseverat Colau, que ha criticat que promogués la normativa sense diàleg amb la comunitat educativa, i fins i tot criminalitzant-la, segons ella.





No obstant això, ha apostat per "mirar cap endavant" i no centrar-se en el passat, i s'ha preguntat si Maragall vol ara planificar que escoles concertades passin a ser públiques; reclamar a la Generalitat les seves obligacions en llars d'infants, i prioritzar l'educació pública, perquè vol liderar un Govern municipal progressista que inclogui ERC.





Espera que "hagi canviat d'opinió respecte al que pensava quan era conseller, perquè s'han acabat les majories absolutes", ha ressaltat Colau, que ha defensat que la ciutat necessita pactes el més estables i transversals possibles, pel que ha confiat en que les forces d'esquerra deixin de mirar a la dreta.





"Tant de bo comencin a mirar a l'esquerra, i nosaltres els allargarem la mà, perquè volem governs progressistes que facin polítiques valentes i prioritzin l'escola pública", ha remarcat la primera edil.





Colau ha insistit a demanar un cara a cara amb Maragall, perquè és l'únic que li pot "disputar l'Alcaldia" segons les enquestes, per la qual cosa veu important confrontar models i debatre en profunditat assumptes d'interès per a la ciutat, inclosa l'educació.





Ha defensat l'escola pública i la igualtat d'oportunitats que representa: "Si no fos per l'escola pública catalana moderna, segur que no seria alcaldessa", ha proclamat Colau, que ha demanat a la Generalitat més recursos i ha alertat que s'ha de treballar perquè la innovació no s'acabi convertint en un altre generador de desigualtat.





Subirats ha insistit en la seva aposta d'implantar la sisena hora en centres escolars públics de barris que més ho requereixin, i ha defensat que Del Pozo va aconseguir portar la idea que l'educació ho és tota la vida a la Generalitat, quan va ser conseller - just abans que ho fos Maragall--.





Del Pozo ha demanat el vot per BComú perquè creu que representen una "candidatura que dóna una importància real a l'educació" i no la planteja com un tràmit o com a retòrica, i ha sostingut que l'educació es dóna en tots els àmbits de la vida i que és un error considerar les escoles i instituts com un espai d'entrenament per al futur, quan ja és aprenentatge real.