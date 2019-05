Ana Botín es diverteix llegint a Twitter què pensa la gent d'ella

La presidenta del Banc Santander, Ana Patricia Botín, ha reconegut que "a vegades és divertit" llegir "què es pensa" d'ella a Twitter, on la responsable d'aquesta entitat financera compta amb un perfil obert, que ha justificat tant per "aprendre de tot "com per defensar-se i distingir" el que és veritat i el que no".









"Les democràcies, els negocis, tots estem en risc", ha asseverat, durant la seva intervenció en unes jornades organitzades pel diari 'Financial Times' aquest dilluns a l'hotel The Westin Palace de Madrid. "La gent només llegeix els titulars. De vegades els titulars no reflecteixen exactament el que la resta de l'article diu", ha lamentat Botín.





Precisament, la presidenta del Santander ha triat aquest dilluns la xarxa social Twitter per anunciar l'acord amb el president de LetterOne, Mijhail Fridman, per evitar el concurs de creditors de Dia, recolzant així l'acord amb els creditors de la companyia.





Entrevistada pel director del 'Financial Times', Lionel Barber, Botín ha comentat el moment en que el seu propi pare, el seu predecessor al capdavant del Santander, el mort Emilio Botín, va forçar la seva dimissió el 1999 arran d'un article en premsa, en vigílies de la fusió del Santander amb el Central Hispano, qualificant aquest episodi com un "ensenyament fonamental".





Reconeixent que "potser cometés algun error", Botín ha assenyalat que el seu acomiadament va ser "el preu per la fusió" i que així va ser perquè el seu pare "va considerar que era el més savi". "Així són les finances, acceptem-ho", ha tancat, enaltint que el seu predecessor "sempre va prevaler el banc per sobre de tot".





En tot cas, la presidenta del Santander ha assenyalat que va créixer "en una família molt afortunada", si bé ha recordat que va ser destinada a un internat amb tretze anys. "No era una cosa habitual en aquesta època. El destí no és una cosa en el que jo cregui. Tu forges teu propi destí, tant és que provinguis d'un llogaret de l'Índia o d'una família de Santander", ha dit.





D'altra banda, Botín ha destacat que la persona que va actuar "com un Pepito Grillo" amb ella, com "la veu de la consciència", un cop va morir el seu pare i va assumir les regnes de l'entitat, va ser el llavors conseller delegat del Santander , Rodrigo Echenique. "Es va atrevir a dir-me el que ningú gosava dir-me", ha dit.