Pablo Iglesias saluda Oriol Junqueras en arribar al Congrés

Els quatre diputats en presó preventiva, Oriol Junqueras, d'ERC, i Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, han entrat a l'hemicicle del Congrés acompanyats pels aplaudiments dels seus companys independentistes i rebent la salutació del líder de Podemos, Pablo Iglesias, qui ha parlat breument amb Oriol Junqueras.



Els diputats presos han arribat a la Cambra a dos quarts de la matí procedents de la presó de Soto del Real, però no han estat portats al Saló de Plens fins a les deu del matí, coincidint amb l'inici de la sessió constitutiva.



Quan han entrat a l'hemicicle s'han escoltat tímids crits de 'fora fora' i els aplaudiments dels parlamentaris d'ERC i Junts, que s'han posat en peu per rebre'ls i s'han acostat a ells per saludar-los.



IGLESIAS PARLA AMB JUNQUERAS



També ha fet el mateix el líder de Podemos que ha donat la mà a Junqueras i després ha repetit el gest amb Sánchez, Rull i Turull, als que els seus companys havien reservat tres llocs a la zona central de l'hemicicle, just a sobre del Govern, en la qual també s'ha assegut Iglesias. Al costat hi havia el líder de Ciudadanos, Albert Rivera i la diputada Inés Arrimadas que van seguir amb indiferència les salutacions.



A la tribuna de convidats estaven familiars dels processats: les esposes de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, i familiars d'Oriol Junqueras i de Dolors Bassa. També autoritats catalanes com el presidnete del Parlament, Roger Torrent.



Per la seva banda, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va entrar a l'hemicicle acompanyat per diversos ministres després que ho fessin els diputats presos. A l'anar-se'n a seure al banc blau va ser saludat per alguns diputats de Vox que avui s'havien situat en els escons en què històricament es sentin els parlamentaris socialistes.