Espanya, cinquè país del món amb més presència de dones al Congrés

Espanya s'ha convertit aquest dimarts, 21 de maig, en el cinquè país del món amb més presència de dones en la seva Cambra baixa, després de la sessió constitutiva de les noves Corts Generals sorgides de les eleccions generals del passat 28 d'abril.









Això sí, la composició del Congrés pot variar davant la possible renúncia dels cinc presos independentistes que estan sent jutjats per Tribunal Suprem, el que podria suposar l'entrada de nous diputats o diputades al hemicicle. Així mateix, encara es desconeix si les diputades que formen part del nou Govern renunciaran a la seva acta, tal com van fer en l'anterior legislatura.





Fins ara Espanya ocupava el lloc desè tercer en el rànquing elaborat per ONU Dones, en comptar amb el 41,1% de representació femenina al Congrés, tal com es reflecteix en el mapa 'Dones en la política' de l'organització. Aquesta il·lustració mesura la presència de dones en els poders executiu i legislatiu en 193 països del món.





Però, en principi, el nou Congrés té la major representació femenina de la seva història, amb 166 dones diputades. Aquesta xifra suposa el 47,4% dels escons, de manera que, també per primera vegada, se supera el 40% on se situa l'anomenada democràcia paritària.





D'aquesta manera, Espanya ha ascendit vuit llocs i ha entrat al 'top 10' dels països amb més nombre de parlamentàries en la seva cambra baixa. De fet, es converteix en el país de la Unió Europea amb major presentació femenina.





Per davant d'Espanya, hi ha quatre països. El primer en el rànquing és Rwanda, el Parlament té un 61,3% dones; el segon és Cuba, amb un 53,2%; i el tercer és Bolívia, l'assemblea legislativa compta amb un 53,1% de representació femenina. Aquests són els únics tres països que tenen més escons ocupats per dones que per homes. El quart país amb més dones en el seu Congrés és Mèxic, amb un 48,2% de dones.





Amb menor presència femenina que el Congrés d'Espanya estan les càmeres de països com Suècia, que té un 47,3% de dones en la seva assemblea legislativa, Finlàndia (41,5%), França (39,7%), Bèlgica (38 %), Dinamarca (37,4%), Àustria (37,2%) o Itàlia (35,7%), segons les dades d'ONU Dones actualitzats a 1 de gener de 2019. D'acord a aquestes xifres, Malta és el país de la UE amb menys dones en el seu parlament, amb un 11,9% de dones.





Pel que fa al rànquing de dones en càrrecs ministerials, el Govern d'Espanya, actualment en funcions, ocupa el primer lloc de la classificació amb un 64,7%, a l'espera de conèixer-se la composició del futur Executiu.





En total, 11 de les 17 carteres ministerials estan en mans de dones, una xifra superior a la proporció de dones en el Govern de Nicaragua, que té un 55,6%, de 10 de 18 carteres liderades per dones, i de Suècia, que compta amb un 54,5%, amb 12 de 22 carteres en mans de dones. La segueixen Albània (53,3%), Colòmbia (52,9%), Costa Rica (51,9%), Rwanda (51,9%), Canadà (50%) i França (50%).