Mor Niki Lauda, el mite de la Fórmula 1

L'austríac Niki Lauda, tricampió del món de Fórmula 1 i president no executiu de l'escuderia Mercedes, va morir als 70 anys d'edat, segons ha informat la família de l'expilot, una de les llegendes del 'gran circ' i que va sobreviure a un greu accident en 1976.









"Amb profunda tristesa, anunciem que el nostre estimat Niki va morir pacíficament amb la seva família dilluns", ha assenyalat la seva família en un comunicat on va elogiar els "èxits únics i inoblidables" de l'de Viena com "esportista i com a empresari". "La seva incansable entusiasme per l'acció, la seva senzillesa i la seva valentia segueixen sent un model a seguir i un punt de referència per a tots nosaltres", ha sentenciat la nota.





Lauda havia estat afectat des de fa temps de diversos problemes de salut i el passat mes d'agost s'havia sotmès a un trasplantament de pulmó. Anteriorment, se li havien trasplantat dos ronyons, un a finals dels 90 procedent del seu germà Florian, i un segon el 2005, de la seva dona Birgit Wetzinger.





Però, a part de per les seves tres títols mundials, el 1975 i 1977 i el 1984, l'austríac serà recordat per haver sobreviscut a un greu accident al Gran Premi d'Alemanya de 1976 quan lluitava pel Mundial amb el britànic James Hunt, amb el que va mantenir una gran rivalitat.