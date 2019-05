Nicolás Maduro ha anunciat aquest dilluns la convocatòria d'eleccions a l'Assemblea Nacional, ara sota control de l'oposició.









"Farem eleccions, anem a eleccions avançades de l'Assemblea Nacional", ha afirmat Maduro durant un acte en el Palau de Miraflores de Caracas convocat per commemorar el primer aniversari de la seva victòria en les eleccions presidencials del 20 de maig de 2018.





Així, Maduro ha emplaçat l'oposició a mesurar-se electoralment amb l'oficialisme abans de desembre de 2020, quan expira l'actual mandat de l'Assemblea Nacional.





Però en paral·lel a aquest anunci, Maduro ha reafirmat que no pensa tirar enrere l'anomenada Assemblea Nacional Constituent, un òrgan controlat per l'oficialisme i aliè al sistema institucional veneçolà que el president ha emprat per provocar un canvi constitucional en benefici del chavisme.





LA UE AVISA: NO ÉS EL CAMÍ





La Unió Europea ha replicat l'anunci del president veneçolà i ha considerat que "la dissolució de l'Assemblea Nacional", controlada per l'oposició, "sinó l'organització d'eleccions presidencials lliures i justes" de Veneçuela. Tampoc el president interí del país hispanoamericà, Juan Guaidó, ha valorat positivament l'anunci, però no pel moment no ha assegurat que hi pensi participar.





Des del servei diplomàtic europeu també s'ha recordat a Maduro "la importància de respectar la immunitat diplomàtica i totes les convencions que assisteixen en aquest context" la residència de l'ambaixador espanyol, Jesús Silva Fernández, on ha estat acollit el dirigent opositor Leopoldo López.