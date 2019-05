El tancament del Consorci del Far podria qualificar-se com la crònica d'una mort anunciada. El Govern ha aprovat aquest dimarts la dissolució del consorci marítim a través de la modificació dels estatuts que fa possible la dissolució i liquidació de l'entitat.





Si bé és cert que el consorci va deixar d'operar al setembre de 2016 i va traslladar gran part de les seves activitats al Museu Marítim ubicat a les Drassanes --com s'explica al portal municipal de transparència--, no consten memòries dels projectes que ha vingut desenvolupant en els últims anys fins al moment de la seva dissolució. No hi ha rastre de quin tipus d'activitats va delegar el consorci en altres organismes o si va seguir organitzant esdeveniments per si mateix.









El consorci era una entitat formada per quatre administracions: la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les quatre administracions col·laboraven per fomentar iniciatives econòmiques i socials sobre temàtica marítima, així com promoure la formació relativa a professions i oficis relacionades.





Algunes d'aquestes iniciatives eren la realització d'activitats escolars, projectes d'investigació per al sector nàutic o mantenir una biblioteca especialitzada en assumptes marins. No obstant això, la pàgina web del Consorci està trencada i porta anys sense actualitzar, pel que no poden comprovar-se aquesta agenda d'actes ni saber a què es va dedicar el consorci durant la seva última etapa.





Ha estat el mateix executiu català que ha explicat que actualment la promoció de la cultura de la mar "ja es realitza des de diferents àmbits i ha estat assumida de forma gradual per altres entitats", de manera que dóna per innecessària la continuïtat del consorci.





Així doncs, el Far ha passat d'un centre innovador i pioner en el seu àmbit, com la Generalitat s'ocupava de publicitar fa pocs anys, a un organisme prescindible del qual ningú tira comptes pel seu tancament. Però si des 2016 el gruix d'activitats no es duien a terme per part del propi consorci, per què s'ha trigat tant de temps a posar punt i final a una entitat inactiva?