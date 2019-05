Mor el divulgador científic Eduard Punset

El divulgador científic Eduard Punset ha mort als 82 anys a Barcelona com a conseqüència del càncer de pulmó que patia.





"En el dia d'avui, 22 de maig, ha mort a Barcelona, després d'una una llarga malaltia, Eduard Punset", ha escrit la família en el perfil de Twitter del científic, on ofereix una sèrie d'imatges en el seu record.





La família l'ha recordat com una persona que va dedicar "el seu formidable talent i energia a divulgar i compartir idees i coneixements, recolzant-se en la seva insaciable curiositat i el seu etern optimisme".





Punset va exercir com a polític, va col·laborar en mitjans de comunicació, va escriure desenes de llibres i va rebre premis com la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2011.





BIOGRAFIA





Nascut a Barcelona en 1936, Punset va estudiar Dret a Madrid i Ciències Econòmiques a Londres, i va exercir com a advocat, economista, polític i divulgador científic.





Va ser director econòmic per a Amèrica Llatina de The Economist entre 1967 i 1969, alt funcionari del Fons Monetari Internacional als Estats Units i a Haití (1969-1973), a més d'assessor financer de grans empreses espanyoles.









Com a polític, va exercir com a conseller d'Economia i Finances de la Generalitat en 1980, diputat al Parlament i ministre per a les relacions amb la Comunitat Europea (1980-1981) per Centristes de Catalunya-UCD.





Més tard es va vincular a CiU i va ser diputat en el Congrés en 1982, i en 1985 es va passar al Centre Democràtic i Social d'Adolfo Suárez, formació per la qual va ser elegit europarlamentari, càrrec que va exercir fins a 1994 -des de 1991 com a independent-.





Després de deixar la política, va treballar com a professor universitari de Ciència i Tecnologia i va aconseguir èxit com a divulgador científic, especialment amb el programa 'Redes' de TVE, que va dirigir.





Va publicar llibres de divulgació científica que van tenir una àmplia difusió, com

'El alma está en el cerebro' (2006), 'El viaje al amor' (2007), '¿Por qué somos como somos?' (2008), 'El viaje al poder de la mente' (2010) i 'Excusas para no pensar' (2011).













Entre els premis que ha obtingut destaquen els de l'Associació Espanyola de Científics (2011), el Jaume I de Periodisme de la Generalitat Valenciana (2007), el de Ciència i Tecnologia de l'Associació Espanyola d'Editorials de Publicacions Periòdiques (2008) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat catalana (2011).