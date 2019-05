Catalunya tindrà vuit milions d'habitants el 2030

Catalunya tindrà una població de vuit milions d'habitants el 2030, mig milió més davant els 7,5 milions actuals, i aquest creixement es sustentarà en l'arribada de persones migrants, segons les projeccions de població de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat ).









Les han presentat aquest dimecres el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès; el director de l'Idescat, Frederic Udina; el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, i la secretària d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas.





Aragonès ha exposat que aquestes projeccions permeten anar "adaptant i redimensionant" els serveis públics a una demografia i economies canviants i garantir-ne la qualitat, tenint en compte que per a això també es requereix anar augmentant la despesa de les administracions.





Ha remarcat que l'augment de la població calculat per l'Idescat, que per a 2060 la situa en 8,77 milions d'habitants, és una "molt bona notícia" perquè permetrà sustentar l'actual sistema públic de pensions en tenir més cotitzacions a la Seguretat social.





El vicepresident ha defensat que s'ha d'"acompanyar" aquest creixement demogràfic impulsant altres factors qualitatius com la tecnologia la formació i la inversió per garantir que s'augmenta la productivitat.





L'esperança de vida a Catalunya es preveu que augmenti i es situï en els 88 anys per a les dones i els 83,2 anys per als homes en 2030, enfront dels 86,3 anys per a elles i els 80,8 anys per a ells de 2016.





Pel vicepresident, aquest augment dels anys de vida comporta reptes com el d'assegurar que el sistema públic de salut dóna cobertura i hi ha polítiques públiques per a un envelliment digne: "Viurem més anys però hem de viure millor i més anys amb tota la dignitat".





També ha assenyalat que s'haurà de "seguir reflexionant" sobre la sostenibilitat futura del sistema públic de pensions, i ha subratllat que aquestes qüestions s'han d'abordar no només des del Govern sinó des de les administracions locals, la de l'Estat i les institucions europees.