Nou judici a Rato pel contracte de publicitat de Bankia

El Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid ha dictat obertura de judici oral contra l'expresident de Caja Madrid i Bankia Rodrigo Rato Figaredo i altres 11 persones pels contractes de publicitat de sengles entitats financeres amb Publicis i Zenith en la que serà la primera peça de el conegut com a cas Rato que serà jutjada.









Es tracta dels contractes signats per Bankia en els exercicis 2011 i 2012 amb les empreses Publicis i Zenith Media sobre l'expansió de la marca Bankia i de la seva sortida a borsa, en els quals hauria intervingut una comissió de 2,02 milions d'euros en la qual haurien participat tant Rato com "diverses persones de la seva màxima confiança", d'acord destacava ja l'ordre de processament dictat el passat mes de febrer.





L'instructor envia ara a la banqueta al també exministre d'Economia, per a qui Fiscalia demana 4 anys de presó per aquests fets, si com l'exsecretari d'Estat de Comerç i exconseller consultiu de Bankia José Manuel Fernández Norniella, per a qui el Ministeri Públic demana tres anys.





Al costat d'ells, s'asseuran al banc dels acusats Miguel Ángel Furones Fere, Francisco Xabier Olazábal Puig, Sagrario Búa Rojas, Fabrizio Bini, Sergio Lorca Fernández, Fernando Rodríguez Varona, María Cándida Rodríguez Melcón, María Teresa Arellano Carpintero, Alberto Portuondo Coll, Miguel Ángel Montero Quevedo i Domingo Plazas Ruiz, per la suposada comissió d'un delicte de corrupció entre particulars.





En la mateixa resolució el Jutjat ha acordat que es requereixi a tots els processats perquè presti cadascun fiança de responsabilitat civil per un import de 4.522.154 euros. En cas que no es presti aquesta fiança, el Jutjat els adverteix que procedirà a l'embargament dels seus béns fins a completar la quantitat reclamada.