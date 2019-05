Batet insisteix que va aplicar el Reglament

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha insistit que aquest dimarts, durant la sessió constitutiva de la nova Cambra, va aplicar el Reglament i la jurisprudència del Tribunal Constitucional amb els acataments de la Constitució dels 350 diputats i ha refusat contestar les crítiques que en aquest sentit han llançat en contra el PP i Ciutadans.









Batet ha respost així, en roda de premsa al Congrés, després de ser preguntada per les paraules que li han dedicat entre d'altres el president de Ciutadans, Albert Rivera, que ha qüestionat la seva actitud d'aquest dimarts. "Si Batet fos una presidenta decent, hauria parat l'acatament dels diputats presos", ha arribat a dir.





Però la socialista catalana ha evitat entrar al contraatac amb Rivera. "Prefereixo no pronunciar-me per respecte a la institució que represento i per preservar la Cambra i la Mesa de la Cambra", s'ha limitat a dir.





Preguntada, però, si creu que s'hauria de reformar el Reglament del Congrés per acotar la fórmula d'acatament de la Constitució, com han demanat el PP, Batet ha assenyalat que aquesta és una qüestió que depèn de la voluntat de la majoria dels grups . "Si ho consideren, aquest debat es pot produir en aquesta legislatura", ha apuntat.





Ara bé, ha recalcat que el aplicable avui és el Reglament del Congrés i la jurisprudència del Tribunal Constitucional en aquest sentit. "I això és el que va fer ahir la Presidència: aplicar el Reglament i la sentència del Constitucional", ha tancat.