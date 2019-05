La periodista Sara Carbonero va anunciar ahir a la nit que havia estat operada de càncer d'ovari que havia estat detectat a temps. És una bona notícia perquè, realment, "hi ha una gran dificultat" en la detecció precoç, explica el doctor Raúl Márquez, cap de la Secció de Tumors Ginecològics de MD Anderson Cancer Center Madrid, que acusa d'aquesta situació a la manca de símptomes específics i d'una prova de cribratge eficaç.





"Fins al 60 o 70 per cent dels casos de càncer d'ovari es diagnostica en estadis avançats", assenyala, on lamenta la baixa consciència que es té d'aquest tipus de càncer, que afecta a l'any a 3.500 dones, segons dades de 2019 de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), i és el cinquè tumor en freqüència en dones, al costat dels càncers de mama, còlon, úter i pulmó.





En el 25% dels càncers d'ovari que s'identifiquen precoçment, la supervivència als cinc anys és superior al 90%; però, un diagnòstic en fases avançades afecta de forma important al pronòstic i evolució de la malaltia, reduint la supervivència per sota del 50 per cent.





La majoria de les dones amb càncer d'ovari tenen símptomes, però són "inespecífics", és a dir poden atribuir-se a processos menys greus, com indigestió, augment de pes o les conseqüències de l'envelliment.





Entre els més comuns: el dolor o molèsties abdominals generals (gasos, indigestió, pressió, inflor, flatulència, rampes); flatulència o sensació de plenitud, fins i tot després d'un àpat lleuger; nàusees, diarrea, restrenyiment o micció freqüent; pèrdua o augment de pes inexplicat, pèrdua de gana o hemorràgia vaginal anòmala.





Alhora, es lamenta l'expert, "no hi ha una prova de cribratge eficaç", això és tan important acudir a les revisions ginecològiques, "on a més de fer-se una citologia del càncer de cèrvix, és desitjable que la dona es faci una ecografia on es pot veure alguna cosa sospitosa".





"Símptomes inespecífics sense prova de cribratge eficaç fa que el tumor augmenti lliurement en la cavitat abdominal que admet molt volum", adverteix, en aquests casos és quan es produeix la metàstasi, és freqüent una disseminació periotonial, i en aquests casos el "pronòstic no és bo".





S'ha disseminat per la cavitat abdominal colonitzant el peritoneu (membrana que revesteix la cavitat abdominal i envolta les vísceres situades en ella), el pronòstic no és bo. Per aquest motiu, "el desitjable és que el càncer només afecti els ovaris", encara que "no és el freqüent", adverteix el doctor Márquez.





FACTORS DE RISC





No hi ha un perfil clar de dona de risc, així mateix tampoc hi ha una "correlació clara" entre els factors ambientals i el desenvolupament del càncer d'ovaris. "No hi ha un patró clar", encara que sí se sap que en un 15 per cent dels casos està associat amb l'herència genètica, concretament amb les mutacions en el BRCA1 i en el BRCA2; així mateix, igual que a la resta de tumors es desaconsella l'abús d'alcohol, abandonar el tabac i seguir una alimentació saludable.





Pel que fa a l'herència genètica, l'expert remarca la importància d'estudiar l'herència genètica ja que, actualment, és l'única manera d'avançar-se al seu desenvolupament mitjançant estratègies "reductores del risc". En aquests casos, la lligadura tubàrica, l'extirpació dels ovaris o l'úter són alternatives a valorar per reduir la probabilitat de patir certs tipus de càncer d'ovari.





En qualsevol cas, el seu consell és que el pacient ha de ser sempre remès a cirurgians oncòlegs experts a causa de la complexitat d'aquestes cirurgies, tant en la estratègies preventives com un cop detectada la malaltia. Per això, insisteixen que "que una pacient visqui més o menys depèn que el seu cirurgià la deixi a zero", i, d'altra banda, "en administrar-li el millor tractament possible a la pacient".





"El càncer d'ovari desafortunadament és difícil de diagnosticar sense un cribratge eficaç, és important que les dones vagin al ginecòleg davant símptomes insistents o reiteratius, i, una vegada que a aquestes pacients es les detecti un càncer d'ovari, cal remetre-les a unitats altament especialitzades i expertes tractant tumors ginecològics", resumeix l'expert.