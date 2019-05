Repensar els patis de col·legi, un pas necessari cap a la igualtat

Sense adonar-nos, o sense parar massa atenció a l'assumpte, li atorguem una importància de gran magnitud al futbol als patis de col·legi, deixant de banda moltes altres activitats o el que encara és més greu, apartant a un col·lectiu per no voler practicar el esport rei.





I és que al voltant del 80% dels patis escolars són 'futbolcèntrics', és a dir, contenen una pista central on se sol jugar a futbol que ocupa la major part del pati. D'aquesta manera, els espais on molts dels nens i nenes volen practicar un altre tipus d'activitats queden relegats.









Per aquest motiu, l'equip d'arquitectura i urbanisme feminista Equal Saree fa anys que lluita contra aquesta realitat. Les arquitectes Helena Cardona, Julia Goula i Dafne Saldaña han estudiat el cas i han proposat una solució per evitar el futbolcentrisme.





"Hi ha una relació directa entre l'espai del pati escolar i les desigualtats de gènere, perquè en la nostra cultura, aquest espai està envaït majoritàriament pel futbol, al qual juguen principalment nens. Així que estem comunicant que hi ha activitats més importants que altres, i les més importants són les que estan més valorades socialment", assenyala Helena Cardona, una de les arquitectes.





D'aquesta manera, i amb l'objectiu de repensar els patis escolars per fomentar la igualtat entre nens i nenes al pati, Equal Saree ha creat una guia metodològica per al procés d'anàlisi i transformació dels patis escolars, per tal de poder aplicar-lo en qualsevol lloc.





Tal com argumenta Julia Goula, primer de tot es fa una "observació col·lectiva del pati" per detectar els problemes que existeixen i, d'aquesta manera, proposar un canvi adequat en cada cas. "Detectar les desigualtats de gènere i com es reflecteixen en l'ús i en l'ocupació dels espais" és una de les missions de Equal Saree.









LA MOBILITAT DE LES NENES AUGMENTA SENSE FUTBOL





La transformació del pati futbolcèntric a un pati igualitari aporta diversos beneficis per a la salut, les competències socials i l'aprenentatge.





Per començar, s'augmenta la interacció entre nens i nenes, es comparteix més el joc. Augmenta l'activitat física de les nenes durant l'hora del pati, es diversifiquen les opcions de joc, ja no s'aposta tot al futbol.





Hi ha un augment de la creativitat a l'hora de buscar activitats, així com també és possible que l'alumnat sigui conscient de detectar les desigualtats i de veure que el canvi és possible. Es treballa contra els estereotips sexistes i es fomenta el respecte a la diversitat, i se li dóna la mateixa importància a totes les activitats i les persones que les duen a terme.





L'EXPERIMENT ES VA APLICAR EN UN COL·LEGI DE BARCELONA I VA SER UN ÈXIT





Equal Saree ha creat una campanya de conscienciació, amb la col·laboració d'Ogilvy Barcelona, que es basa en canviar durant un dia la pista central de futbol de l'escola Alfred Mata de Puig-Reig de Barcelona.









La pista de futbol, durant l'esbarjo, es va convertir en un joc modular que obviava una única zona cèntrica per crear desenes de centres que fomentaven la interacció entre nens i nenes amb la distribució de 70 cubs de 50x50x50 cm fets de cartró microcanal de doble capa i impresos amb tintes UV.





I l'experiment va funcionar, ja que més d'un 85% dels alumnes van ocupar la pista central, a diferència del 30% que sol fer-ho normalment. A més, les nenes van augmentar en un 70% la seva mobilitat per l'espai i la interacció entre nens i nenes va augmentar en un 80%.





"No calen grans intervencions per equilibrar el protagonisme de les nenes al pati. De vegades, si tenim els objectius clars, n'hi ha prou amb introduir un nou element, com es mostra en l'experiment de Puig-Reig", explica Dafne Saldaña, una altra de les arquitectes de Equal Saree.