El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha cridat aquest dimecres al vot útil progressista, moderat i centrat per "defensar Barcelona del 'Procés" independentista.





Ho ha dit durant un acte a la terrassa del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, al costat d'un grup de exalcaldes i exregidors socialistes de la capital catalana que han impulsat un document a favor seu.









"Vull demanar el vot útil en favor de la ciutat perquè no estigui subordinada al procés independentista, que pensi en els barcelonins primer. El que ens juguem és qui arriba primer i jo puc arribar el primer perquè totes les enquestes diuen que puc arribar l' primer ", ha dit malgrat que els sondejos apunten a una competició ajustada entre l'alcaldessa Ada Colau i Ernest Maragall per l'Alcaldia de la ciutat.





Per Collboni en aquestes eleccions els votants han d'escollir entre dues possibilitats: un govern municipal independentista liderat per Maragall "amb l'acord de Colau" i un govern probarcelona que assegura que només pot liderar ell.





"No amb el nostre suport, si amb la nostra bel·ligerància", ha dit en referència al procés independentista que assegura que amenaça de bloquejar la capital catalana.





Per això, ha demanat "concentrar el vot de qui no vol que Barcelona caigui en l'independentisme, que no estigui subordinada a l' 'Procés' i que posi als barcelonins primer".





El candidat ha centrat les seves crítiques en Colau perquè assegura que "no ha sortit dels despatxos a escoltar i a dialogar" amb la gent per conèixer els problemes de la ciutadania i poder tallar-los.





"El bo govern és el que està al carrer. La gent recorda als regidors socialistes. Això en aquest mandat no ha passat, perquè l'alcaldessa en algun d'aquests baris només ha estat una o dues vegades en el mandat. Perquè s'ha tancat al despatx", ha sostingut.