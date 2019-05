El líder del PP, Pablo Casado, ha demanat el vot per al seu partit a Barcelona i ha apel·lat a l'esperit dels JJ.OO .: "El nostre projecte és la Barcelona del 92, aquesta ciutat que ja era de facto la ciutat més important de Espanya en la indústria tèxtil, en la del motor", en fires de negoci, innovació tecnològica, turisme i espectacles.









"No obstant això, en aquestes últimes dècades ha anat perdent molt espai en favor de Madrid, que aquí no s'ha perdut el temps en qüestions identitàries", ha afirmat aquest dimecres en una atenció als mitjans després de visitar el hub tecnològic Pier01, al costat del candidat a l'Alcaldia de la ciutat, Josep Bou, i el cap de llista a les europees, Dolors Montserrat.





Així, ha apel·lat a la Barcelona olímpica que va sorprendre el món alhora que s'obria al mar ia Europa, un "projecte cosmopolita, obert i tolerant, que per desgràcia en els darrers anys ha estat aixafat per aquest nacionalisme endogàmic, sectari i empobridor per a la vida dels catalans".





Ha assegurat que, davant la quarta revolució industrial, la digital, "Barcelona és l'exemple a nivell nacional de com s'han de fer les coses" per les seves infraestructures i el coworking, però perd capacitat davant València i Madrid per factors com la seguretat jurídica i l'accés a l'habitatge, ha dit, i ha reivindicat el paper barceloní en la Califòrnia europea en què vol convertir Espanya.





Així, ha reivindicat a Bou com el futur que necessita Barcelona, mentre que el candidat ha assegurat que ha trepitjat els 73 barris de la ciutat: "M'he canviat fins a les soles, gastades", i ha subratllat la necessitat d'escoltar els veïns , als comerciants, a les associacions i als establiments.





"I ens diuen: 'La Colau no!' Intentarem deixar-la sense feina perquè, si deixo sense feina a la senyora Colau, donarem feina als nostres treballadors", ha afirmat Bou, després del que Montserrat li ha manifestat el seu suport i ha demanat el vot al PP també per a les europees, com contrapunt als resultats de les generals.