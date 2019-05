El president d'Àustria, Alexander van der Bellen, ha pres jurament al Govern en minoria encapçalat pel conservador Sebastian Kurz després que la seva coalició amb l'ultradretà Partit de la Llibertat (FPÖ) s'hagi trencat arran d'un suposat cas de corrupció.









Mentre que els ministres del Partit Popular d'Àustria (ÖVP) han mantingut els seus càrrecs, les places vacants que han deixat els integrants del FPÖ han estat cobertes per experts i alts funcionaris. També seguirà en el càrrec la ministra d'Exteriors, la independent Karin Kneissl.





Així, l'antic president del Tribunal Suprem Eckart Ratz serà el nou ministre de l'Interior, mentre que l'executiva del control del trànsit aeri Valerie Hackl ocuparà la cartera de Transport i Innovació, i el número dos de l'Estat Major, Johann Luif, serà ministre de Defensa.





Quant al Ministeri de Treball, Assumptes Socials i Salut el seu nou titular serà Walter Poeltner, un antic alt càrrec ministerial jubilat. A més, el ministre de Finances, el conservador Hartwig Loeger, ha assumit el lloc de vicecanceller.





Àustria està sotmesa a una crisi de govern després que divendres passat veiés la llum un vídeo gravat el 2017 a Eivissa en el qual es veu el ja exlíder del FPÖ Heinz-Christian Strache negociant amb diversos representants d'un oligarca rus la concessió de contractes públics a canvi de donacions al partit.





Strache va ser apartat del càrrec dissabte passat i aquest dilluns Kurz va fer el mateix amb el ministre de l'Interior, Herbert Kickl, per evitar possibles ingerències en la investigació de l'escàndol, perquè aquest era tresorer del FPÖ en el moment que es van produir els fets. La decisió va portar el FPÖ a retirar tots els seus ministres.





Kurz i Van der Bellen van acordar la celebració d'eleccions anticipades al setembre, però el seu govern en minoria podria caure abans, perquè el partit Jetzt, una petita formació d'esquerres, té previst celebrar una moció de censura aquest dilluns al Parlament.





El principal partit d'oposició, els socialdemòcrates del SPÖ, i el FPÖ no han descartat votar en contra de Kurz i apartar-lo del càrrec. Un portaveu del SPÖ ha criticat el canceller per no haver parlat amb l'oposició per garantir el futur del seu nou gabinet i li ha retret la seva "sorprenent manca de diàleg i respecte".





Durant la cerimònia, Van der Bellen ha instat el Govern interí perquè forgi confiança i trobi compromisos al Parlament. "Una democràcia activa i madura no és només impulsar les posicions i programes propis", ha sostingut.