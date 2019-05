Lydia Valentín, que ha estat nomenada millor halterofilista del món per segon any consecutiu, s'ha mostrat "molt feliç" per rebre aquest guardó, però alhora "entristida" perquè ella no ha obtingut el "reconeixement econòmic" que sí que s'ha lliurat al guanyador de la categoria masculina, Lasha Talakhadze.









"Estic molt feliç pel premi que m'han lliurat, però alhora entristida, perquè el premi masculí ha obtingut un reconeixement econòmic, que jo no he tingut... En fi... Alguna cosa no va bé", ha denunciat Valentín a través de les xarxes socials.





L'esportista lleonesa va rebre aquest dilluns el trofeu Jenö Boskovics per segona vegada en la seva carrera, després de ser la més votada en l'enquesta promoguda per la Federació Internacional d'Halterofília per davant de la xinesa Kuo Hsing-chun i la russa Tatiana Kashirina.





Durant l'any 2018, Valentín, triple medallista olímpica, va tornar a ampliar el seu extens palmarès en proclamar-se campiona mundial a Aixkhabad (Turkmenistan) i campiona europea a Bucarest (Romania).