Escolta la nova sàtira musical de Vilallonga contra el separatisme

El cantant català Alfonso de Vilallonga acaba de llançar 'La complanta del burgesos oprimits', una cançó que ridiculitza els propòsits de la burgesia conversa a l'independentisme.





No és la primera vegada que Vilallonga carrega contra el separatisme. En 2013, Vilallonga ja va satiritzar l'independentisme en un tema titulat 'Maldà State', on amb un to libèrrim "beneïa amb unes gotes de pipí" l'estelada i es burlava d'altres vaques sagrades de l'independentisme.





Encara que amb un to més social i menys frívol, Vilallonga torna a la càrrega contra una part de la població catalana preocupada per arribar a una Ítaca esplendorosa mentre en altres parts del món pateixen estralls i calamitats molt més greus.